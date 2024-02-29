2. ALOSDER Otomobil Festivali iptal edildi

Alanya Otomobil Severler Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu ile Alanya Garage’nin, konuya ilişkin sosyal medyada yaptığı ortak paylaşımda, “27-28 Nisan tarihlerinde Alanya'da yapmayı planladığımız 2. ALOSDER Otomobil Festivali için Alanya Belediye Başkanımız Sayın Adem Murat Yücel tarafından gösterilen adres için gerekli izin evraklarımız onaylanmak suretiyle belediye ve kaymakamlığa aylar öncesinde sunulmuştur. İlk etapta onaylanan fuar iznimiz daha sonrasında, ilgili makamlarca hiç bir açıklama yapılmadan ve herhangi bir gerekçe gösterilmeden, 27-28 Nisan tarihli fuarımız iptal edilmiştir” ifadelerine yer verdi.