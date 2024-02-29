Çevik kuvvet aracı; minik Zeynep'i hayattan kopardı

İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli polisleri taşıyan midibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Zeynep Eren ile halası Tuğra Eren'e çarptı. Kazada, hala ile yeğeni yaralandı.

ZEYNEP EREN ÖLDÜ; HALASI YARALANDI

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Zeynep Eren doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kaynak: DHA