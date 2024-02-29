- Asayiş

Çevik kuvvet aracı; minik Zeynep'i hayattan kopardı

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Şanlıurfa'da Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne ait midibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Zeynep Eren (9) ile halası Tuğba Eren'e (31) çarptı. Kazada Zeynep Eren yaşamını yitirdi, halası ise yaralandı.

Çevik kuvvet aracı; minik Zeynep'i hayattan kopardı mask
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İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli polisleri taşıyan midibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Zeynep Eren ile halası Tuğra Eren'e çarptı. Kazada, hala ile yeğeni yaralandı.

ZEYNEP EREN ÖLDÜ; HALASI YARALANDI

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Zeynep Eren doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kaynak: DHA
# sağlık, kaza

29 Şub 2024 - 17:37 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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