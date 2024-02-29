Bu kadar da olmaz! Öğretmenin karşısında dans ederek TikTok videosu çektiler

İzmir’in Konak ilçesinde, derste öğretmenlerinin karşısında dans ederek TikTok videosu çeken ve o anları sosyal medyada paylaşan öğrenciler tepki çekti.Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinde 11. sınıftan iki öğrenci, öğretmenlerinin karşısında dans ederek TikTok videosu çekti. Öğretmene karşı yapılan bu saygısızlık içeren görüntülerin sosyal medyada. yayılması üzerine iki öğrenci hakkında disiplin soruşturması başlatıldı.

Kaynak: Haber Merkezi