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Bu kadar da olmaz! Öğretmenin karşısında dans ederek TikTok videosu çektiler

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İzmir'de bir lisede öğrencilerin derste öğretmenlerinin karşısında dans ederek çektikleri TikTok videosu, sosyal medyada paylaşılınca tepkilere neden oldu. İki öğrenci hakkında disiplin soruşturması başlatıldı.

Bu kadar da olmaz! Öğretmenin karşısında dans ederek TikTok videosu çektiler mask
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İzmir’in Konak ilçesinde, derste öğretmenlerinin karşısında dans ederek TikTok videosu çeken ve o anları sosyal medyada paylaşan öğrenciler tepki çekti.Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinde 11. sınıftan iki öğrenci, öğretmenlerinin karşısında dans ederek TikTok videosu çekti. Öğretmene karşı yapılan bu saygısızlık içeren görüntülerin sosyal medyada. yayılması üzerine iki öğrenci hakkında disiplin soruşturması başlatıldı.

Kaynak: Haber Merkezi
# Sosyal, İzmir

29 Şub 2024 - 17:28 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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