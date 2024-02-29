Alanya'ya Teknopark geliyor! Rektör Güner ve Başkan Yücel imzaları attılar

Tüm dünyadaki teknolojik gelişmeleri yakından takip eden ve Alanya’yı akıllı bir şehir haline getirmek için bugüne kadar çok büyük adımlar atan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya halkına Teknopark müjdesi verdi. Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mesut Güner ile bir araya gelen Başkan Yücel, Alanya Belediyesi ve Alanya Üniversitesi işbirliğinde hayata geçirilecek, Alanya Teknopark protokolü imzaladı. Antalya’nın üçüncü teknoparkı olacak proje, Alanya’nın teknolojik ve ekonomik dönüşümüne öncülük edecek.

TEKNOPARK ALANYA’NIN TEKNOLOJİK GELİŞİMİNE BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK

Her iki kurumun ortaklaşa çabaları ile kısa süre içerisinde hayata geçirilecek olan Teknopark’ın, Alanya ve çevresinin teknolojik gelişimine önemli katkı sağlaması planlanıyor.Alanya Teknopark ile bölgedeki teknoloji ve girişimcilik potansiyeli desteklenerek, ilçenin ekonomik ve sosyal yapısına önemli katkılar sağlamakhedefleniyor. Ayrıca, teknoparkın Alanya’nın ekonomik ve sosyal yapısına katkı sağlamasının yanı sıra Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerini destekleyerek, Alanya'daki gençlere ve girişimcilere büyük fırsatlar sunması öngörülüyor. Alanya'nın turizm ve tarım gibi geleneksel sektörlerinin yanı sıra alternatif girişimlerin de teşvik edilmesini de Teknopark ile sağlanacak. Teknopark, bölgedeki üniversiteler, teknoloji şirketleri ve girişimciler arasında iş birliğini teşvik edecek bir platform olarak hizmet verecek. Alanya Teknopark Projesi ile bölgenin ekonomik ve teknolojik dönüşümüne öncülük edilerek, Alanya'yı bölgenin önemli bir teknoloji merkezi haline getirmek amaçlanıyor.

REKTÖR GÜNER: ALANYA’MIZA HAYIRLI OLSUN



Protokol imza töreninde konuşan Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mesut Güner, “Alanya Belediyesi ile hayata geçireceğimiz Teknopark şimdiden Alanya’mıza hayırlı olsun. Teknoparklar üniversite sanayi işbirliğinin gerçekleştirildiği ve girişimcilerin gözdesi olacak önemli merkezlerdir. İnşallah Alanya’mızda da böyle bir teknoloji merkezi yakın zamanda faaliyete geçecek. Bundan dolayı Sayın Başkanıma çok teşekkür ediyorum.” dedi.

BAŞKAN YÜCEL: BU ŞEHRİN GELİŞİMİNE, DEĞİŞİMİNE TEKNOLOJİ İLE DESTEK VERECEĞİZ

Başkan Yücel ise açıklamasında, “Bugün Alanya’mızın en önemli günlerinden birisi. Çünkü teknolojinin ticarete dönüşmesini sağlayan Teknopark’ın imza günüydü. Alanya Üniversitemiz ile yaptığımız protokol gereği Teknopark’ı hayata geçireceğiz. Üniversite ile yerel yönetimlerin birlikte hareket ettiği ülkemizdeki üçüncü teknopark olacak. Bu şehrin değişimine, gelişimine teknoloji ile destek vererek, sosyo-ekonomik dengeyi korumak ve geliştirmek için Teknopark’ı hayata geçireceğiz. Kentimize hayırlı uğurlu olsun.” diye konuştu.