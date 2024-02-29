Yangında 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Özdoğan ailesinin yaşadığı evde, gece saatlerinde sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. İhbarla bölgeye ekipler sevk edilirken, Yıldız Özdoğan ile 6 çocuğu dumandan etkilendi.
1 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, hastaneye kaldırılan aile fertlerinden İdris Özdoğan hayatını kaybetti. Diğer aile üyelerinin tedavisi sürerken, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.