- Asayiş

Yangında 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde evde sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında dumandan etkilenen İdris Özdoğan (8) hayatını kaybetti.

Yangında 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti mask
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Özdoğan ailesinin yaşadığı evde, gece saatlerinde sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. İhbarla bölgeye ekipler sevk edilirken, Yıldız Özdoğan ile 6 çocuğu dumandan etkilendi.

1 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, hastaneye kaldırılan aile fertlerinden İdris Özdoğan hayatını kaybetti. Diğer aile üyelerinin tedavisi sürerken, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

Kaynak: DHA
# ilgili, Soruşturma

29 Şub 2024 - 17:22 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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