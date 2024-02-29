Yangında 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Özdoğan ailesinin yaşadığı evde, gece saatlerinde sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. İhbarla bölgeye ekipler sevk edilirken, Yıldız Özdoğan ile 6 çocuğu dumandan etkilendi.

1 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, hastaneye kaldırılan aile fertlerinden İdris Özdoğan hayatını kaybetti. Diğer aile üyelerinin tedavisi sürerken, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA