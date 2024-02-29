29 Şub 2024 - 17:18- Gündem G:

Alanya’da kadınlar güç birliği yaptı

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Alanya Kent Konseyi, geleneksel olarak her sene düzenlediği 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliği için harekete geçiyor.

Alanya’da kadınlar güç birliği yaptı mask
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Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan liderliğinde, siyasi partilerin kadın kolları, sivil toplum örgütleri, odalar ve derneklerin temsilcileri, Alanya Kent Konseyi'nde bir araya gelerek şehirde bir bütünlük sağlamak amacıyla bir dizi etkinlik düzenleme kararı aldı. Bu yılın temasını "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" olarak belirleyen Alanya Kent Konseyi, tüm siyasi partilerin kadın kolları, odalar, dernekler ve sivil toplum örgütlerini bir araya getirerek 8 Mart'ta Alanya'da güç birliği yapacaklarını duyurdu. Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, kadınların sadece 8 Mart'ta değil, her gün hatırlanması gerektiğini vurgulayarak, kadınların sosyal ve siyasal hayatta eşit temsil edilmesi gerektiğini belirtti. Özcan, "8 Mart'ta Alanya'da bir dizi etkinlik düzenlenecek ve program önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır" dedi. Alanya'da kadınlar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde bir araya gelerek toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları konularında farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Bu etkinlik, Alanya'da kadınların gücünü birleştirerek toplumun dikkatini bu önemli konulara çekmeyi amaçlıyor.
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29 Şub 2024 - 17:18 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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