Alanya’da bir ilk! Bosch’tan elektrikli araç sahiplerine müjde

Alanya’da araç bakım ve onarım hizmeti vermeye başlayacak olan Bosch Service kalabalık bir törenle açıldı. Bugün saat 13:00’da gerçekleşen törenine siyasi partilerin temsilcileri, oda başkanları ve davetliler katılım gösterdi. Duaların ardından servisin açılış kurdelesini Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Eray Erdem, İyi Parti Alanya Belediye Meclis Üyesi Adayı Abdullah Sönmez, CHP Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik ve Autorite Otomotiv sahibi Bilal Coşkun birlikte kestiler.

‘ALANYALI DOSTLARA TEŞEKKÜR EDERİM’

Açılış konuşmasını yapan Bilal Coşkun, “Bosch Car başarılı şubelerin bayileşmesini istedi. Alanya tavsiye ettikleri yerden bir tanesiydi. Biz de buraya gelerek şubemizi açtık. Bin 400 metrekare bir alanda, yılda 6 bin arabaya hizmet verebileceğimiz bir yer. Tüm süreçlerde bize destek olan Alanyalı dostlara çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun inşallah.” dedi.

‘ALANYA’DA BÜYÜK BİR AÇIK VARDI’

Açılış töreninin ardından DİM TV’ye özel açıklamalarda bulunan Autorite Otomotiv sahibi Bilal Coşkun, “Bosch Car olarak otomobillere bakım, onarım ve tamir hizmetleri veriyoruz. Her marka otomobile bakıyoruz. Bosch markasını söyleyince insanlar beyaz eşya olarak algılıyorlar ama aslında Bosch’un ana işi otomobil yedek parçası üretmektir. Bildiğiniz bütün markaların birçok yedek parçasını Bosch üretir. Dolayısıyla orijinal parçalar ile hizmet veriyoruz, otomobillerin garanti kapsamı bozulmuyor. Alanya’da bu konuda büyük bir açık vardı, insanlar Antalya’ya gidiyorlardı. Artık buraya Bosch’un tecrübesini ve ekibini getirdik. Elektrikli araçlara hizmet vermek konusunda da Alanya’da ilkiz. Elektrikli araçlara sertifikası olmayan birisinin dokunması yasak. Buradaki servisimizde iki tane yüksek voltaj eğitimi almış teknikerimiz mevcut. Artık Alanya’da elektrikli araç kullanan insanların bakımını yapacağız.” ifadelerini kullandı.