Ünlü ismin acı günü: Oğlu hayatını kaybetti

Ünlü yazar Vedat Özdemiroğlu'nun evlat acısı yaşıyor. Beyin kanaması geçiren 26 yaşındaki oğlu Cam Ilgaz hayatını kaybetti. Acı haberi Özdemiroğlu sosyal medya hesabından duyurdu.Özdemiroğlu'nun paylaşımına birçok isimden taziye yorumu geldi.
Sosyal medya hesabından Vedat Özdemiroğlu şu paylaşımı yaptı:
"Oğlum vefat etti.... Uğurlar olsun Can Ilgaz beyefendi. Allah'ın rahmeti, mağfireti üzerine olsun..." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.