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Ünlü ismin acı günü: Oğlu hayatını kaybetti

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Ünlü yazar Vedat Özdemiroğlu'nun oğlu Can Ilgaz, geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Acı haberi Özdemiroğlu sosyal medya hesabından duyurdu.

Ünlü ismin acı günü: Oğlu hayatını kaybetti mask
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Ünlü yazar Vedat Özdemiroğlu'nun evlat acısı yaşıyor. Beyin kanaması geçiren 26 yaşındaki oğlu Cam Ilgaz hayatını kaybetti. Acı haberi Özdemiroğlu sosyal medya hesabından duyurdu.Özdemiroğlu'nun paylaşımına birçok isimden taziye yorumu geldi.

Sosyal medya hesabından Vedat Özdemiroğlu şu paylaşımı yaptı:

"Oğlum vefat etti.... Uğurlar olsun Can Ilgaz beyefendi. Allah'ın rahmeti, mağfireti üzerine olsun..." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi
# Sosyal

29 Şub 2024 - 17:09 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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