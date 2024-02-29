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Üniversitelerde skandal iddia: Dekan ve öğretmenler çıplak modellik yapmaya zorluyor

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Üniversitelerin güzel sanatlar fakültelerinde canlı model problemiyle gündeme gelmeye başladı. Canlı modellerin çıplak modelliğe zorlandığı kabul etmeyenlerin ise işine son verildi iddia edildi. Eğitim Hak-Sen Genel Başkanı Hanifi Gökçek de konu hakkında konuştu.

Üniversitelerde skandal iddia: Dekan ve öğretmenler çıplak modellik yapmaya zorluyor mask
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Güzel sanatlar fakültelerinde çalışan canlı modeller, sözleşmelerinde olmamasına rağmen çıplak modelliğe zorlandıklarını aktardı. Devlet üniversitesinde çalışan bazı canlı modeller, fakülte idaresinin çıplak modellik yaptırma isteğine karşı çıktı, olayla ilgili tutanak düzenlendi. 

t24'te yer alan habere göre; Eğitim Hak-Sen Genel Başkanı Hanifi Gökçek, güzel sanatlar fakültesi öğrencilerine canlı modellik yapan çalışanların, çalışma şartlarının zorlaştığını ve çıplak modelliğe zorlandıklarını ifade etti. Gökçek, canlı modellerin günde beş saati aşmamak üzere çalıştırıldığını belirtti ve "Yaz tatillerinde, resmi ve dini tatil günlerinde de ücret alamayan canlı modeller, başka işte de çalışamadıkları için hayatlarını sürdürmekte oldukça zorlanıyorlar. Kira, beslenme, sağlık giderlerini karşılayamıyorlar" diye ekledi.Hanifi Gökçek, devlet üniversitelerinde canlı modellik yapan çalışanların yeni sözleşmelerle çalışma şartlarının kötüleştiğini belirtti.

'ÇIPLAK MODELLİĞE ZORLUYORLAR'


Dekanlık yetkilileri ve ders öğretmenleri tarafından zorla çıplak modellik yaptığını belirten A.Ö., "Sözleşmede yer almamasına rağmen çıplak modellik yapmaya zorlandım. Hem hakkım ödenmiyor hem de bu tarz bir baskıya maruz kalıyorum. Maddi açıdan zorladıkları yetmiyormuş gibi bir de bunun gibi travmatik olaylar yaşatılıyor" dedi.

'BAŞKA BİR İŞTE ÇALIŞAMIYORUZ'

Devlet üniversitelerinin güzel sanatlar fakültelerinde öğrenciler için canlı modellik yapan A. Ö., değişen mevzuatla kazançlarının zaman zaman asgari ücretin altına düştüğünü de ifade etti. Eğitim-öğretim dönemi içinde ve resmî tatiller hariç tutularak çalıştırıldığını ifade eden A.Ö., sözleşmeleri yüzünden başka bir işte çalışamadıklarını belirtirken, kazançlarının yarı yarıya kadar düştüğünü aktardı.

Kaynak: t24

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29 Şub 2024 - 16:51 - Gündem

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