Son dakika - TFF yayın ihalesini iptal etti

Süper Lig'in yayıncısı için yapılan ihalede sıcak bir gelişme yaşandı. TFF, bir süredir görüşülen ve tekliflerin alındığı yayıncı kuruluş ihalesin iptal etti.

KISA SÜREDE AÇIKLAMA YAPILACAK

Gerekçe olarak ihaleye katılan iki firmanın da TFF'nin "rakam arttırın" talebine yanaşmaması olarak gösterildi. Süreçle ilgili federasyonun kısa süre içinde yazılı açıklama yapması bekleniyor.

DETAYLAR GELECEK

Kaynak: Sondakika