Son dakika - TFF yayın ihalesini iptal etti

Süper Lig'in yayıncısı için yapılan ihalede sıcak bir gelişme yaşandı. TFF, bir süredir görüşülen ve tekliflerin alındığı yayıncı kuruluş ihalesin iptal etti.
KISA SÜREDE AÇIKLAMA YAPILACAK
Gerekçe olarak ihaleye katılan iki firmanın da TFF'nin "rakam arttırın" talebine yanaşmaması olarak gösterildi. Süreçle ilgili federasyonun kısa süre içinde yazılı açıklama yapması bekleniyor.
DETAYLAR GELECEK
Kaynak: Sondakika
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.