29 Şub 2024 - 16:53- Gündem G:

Alanya'da o adayın pankartlarını parçaladılar

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Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü'nün pankartlarına saldırı gerçekleştirildi.

Alanya'da o adayın pankartlarını parçaladılar mask
Alanya'da o adayın pankartlarını parçaladılar
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü'nün pankartlarına Alanya'da kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çirkin saldırı gerçekleştirildi. Bu çirkin saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişileri Büyükşehir seçimini kaybetme korkusu sardığını ifade eden başkan Tavlı, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sn. Hakan Tütüncü'nün pankartlarına yapılan çirkin saldırıyı kınıyorum. Hoşgörü ve saygı çerçevesinde geçen seçim atmosferini bu şekilde lekelemeye çalışan kesimler amaçlarına ulaşamayacaklar. Hakan Tütüncü başkanımızla Antalya'mızın ve Alanya'mızın altın çağını başlatacak olmanın heyecanını yaşadığımız bu günlerde bu gibi olaylar bizi kesinlikle yıldıramaz aksine çalışmalarımızın daha da hızlanmasına vesile olacaktır." dedi.
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29 Şub 2024 - 16:53 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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