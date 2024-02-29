29 Şub 2024 - 16:39 - Asayiş

Antalya'da akıllara zarar olay: Eşine kızan adamın yaptığı ağızları açık bıraktı

Antalya Serik'te eşi ile arasında çıkan sorunlara içerleyen adam kızgınlıkla yaptığı ile herkesi hayrete düşürdü.