- Asayiş

Antalya'da akıllara zarar olay: Eşine kızan adamın yaptığı ağızları açık bıraktı

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Antalya Serik'te eşi ile arasında çıkan sorunlara içerleyen adam kızgınlıkla yaptığı ile herkesi hayrete düşürdü.

Antalya'da akıllara zarar olay: Eşine kızan adamın yaptığı ağızları açık bıraktı mask
Antalya'da akıllara zarar olay: Eşine kızan adamın yaptığı ağızları açık bıraktı
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Serik'te iddiaya göre, Ahmet B, aralarında yaşanan sorun nedeniyle kızdığı eşine ait otomobili Akçaalan Mahallesi'ndeki boş tarlada ateşe vererek olay yerinden uzaklaştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, araç tamamen kullanılamaz hale geldi. Olayın ardından polis merkezine giderek teslim oldu.

Kaynak: odatv
# sağlık, Polis

29 Şub 2024 - 16:39 - Asayiş

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