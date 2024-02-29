Antalya'da insanları dolandıran sosyal medya fenomeni kaçmaya hazırlanırken yakalandı

Antalya'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu sosyal medya fenomeninin, kamu kurumu ve kuruluşlarda tanıdıkları olduğunu söyleyerek 6 kişiyi dolandırdığı tespit edildi.
TUTUKLANDI
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla sosyal medya fenomeninin banka hesapları kontrol edildi ve 1 yıl içerisinde yüklü miktarda para girişi yapıldığı anlaşıldı. Yurt dışına kaçmaya hazırlanırken ise gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.