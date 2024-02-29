Antalya'da insanları dolandıran sosyal medya fenomeni kaçmaya hazırlanırken yakalandı

Antalya'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu sosyal medya fenomeninin, kamu kurumu ve kuruluşlarda tanıdıkları olduğunu söyleyerek 6 kişiyi dolandırdığı tespit edildi.

TUTUKLANDI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla sosyal medya fenomeninin banka hesapları kontrol edildi ve 1 yıl içerisinde yüklü miktarda para girişi yapıldığı anlaşıldı. Yurt dışına kaçmaya hazırlanırken ise gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: Haber Merkezi