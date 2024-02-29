- Asayiş

Antalya'da insanları dolandıran sosyal medya fenomeni kaçmaya hazırlanırken yakalandı

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Antalya’da kamu kurum ve kuruluşlarında tanıdıkları olduğunu söyleyerek 6 kişiyi dolandıran yabancı uyruklu sosyal medya fenomeni yurt dışına kaçmaya hazırlanırken yakalandı.

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Antalya'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu sosyal medya fenomeninin, kamu kurumu ve kuruluşlarda tanıdıkları olduğunu söyleyerek 6 kişiyi dolandırdığı tespit edildi.

TUTUKLANDI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla sosyal medya fenomeninin banka hesapları kontrol edildi ve  1 yıl içerisinde yüklü miktarda para girişi yapıldığı anlaşıldı. Yurt dışına kaçmaya hazırlanırken ise  gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. 

Kaynak: Haber Merkezi
# Antalya, Sosyal

29 Şub 2024 - 16:32 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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