Alanya'da aranan şüpheliler, denetimde kıskıvrak yakalandılar

Yapılan denetimlerde 15 gezinti gemisi, 1 ticari yat, 1 yolcu motoru, 3 açık deniz römorkörü, 2 balık avlama ve 3 özel tekneye yönelik denetim yapıldı. Bunların yanında toplamda 304 kişi sorgulandı.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ayrıca 25 tekne kaptanına alkol testi yapılırken, 2 aranan şüpheli de denetimler sırasında yakalandı. Bunların yanında denetimlerde de gerekli evrak kontrolü de yapıldı.

Kaynak: Haber Merkezi