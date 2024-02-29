- Asayiş

Alanya'da aranan şüpheliler, denetimde kıskıvrak yakalandılar

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Alanya'da Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince gemi ve teknelere yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde 304 kişi sorgulandı ve aranan 2 şüpheli de yakalandı.

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Yapılan denetimlerde 15 gezinti gemisi, 1 ticari yat, 1 yolcu motoru, 3 açık deniz römorkörü, 2 balık avlama ve 3 özel tekneye yönelik denetim yapıldı. Bunların yanında toplamda 304 kişi sorgulandı. 

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ayrıca 25 tekne kaptanına alkol testi yapılırken, 2 aranan şüpheli de denetimler sırasında yakalandı. Bunların yanında denetimlerde de gerekli evrak kontrolü de yapıldı.

Kaynak: Haber Merkezi
# kişi

29 Şub 2024 - 16:21 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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