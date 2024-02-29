Alanya'da aranan şüpheliler, denetimde kıskıvrak yakalandılar

Yapılan denetimlerde 15 gezinti gemisi, 1 ticari yat, 1 yolcu motoru, 3 açık deniz römorkörü, 2 balık avlama ve 3 özel tekneye yönelik denetim yapıldı. Bunların yanında toplamda 304 kişi sorgulandı.
2 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Ayrıca 25 tekne kaptanına alkol testi yapılırken, 2 aranan şüpheli de denetimler sırasında yakalandı. Bunların yanında denetimlerde de gerekli evrak kontrolü de yapıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.