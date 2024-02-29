Kırmızı ışıkta bekleyen araca, otomobil çarptı: evli çift öldü

Konya'da kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araca çarpan otomobilin sürücüsü Mehmet Aslan (68) ve eşi Azime Aslan (68) hayatını kaybetti.
Kaza, saat 14.00 sıralarında Konya- Ankara kara yolu Aşağıpınarbaşı Mahallesi yakınlarında kavşakta meydana geldi. Mehmet Aslan yönetimindeki 42 BC 771 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Ali Avcı (24) yönetimindeki 27 ATB 382 plakalı hafif ticari araca çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin tüm çabasına karşın sürücü Mehmet Aslan ve eşi Azime Aslan, yaşamını yitirdi. Aslan çiftinin cansız bedeni, otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kondu. Hafif ticari araçtaki 2'si çocuk 6 kişi ise kazadan yara almadan kurtuldu.
'BENİ 30 METRE SAVURDU'
Ankara'dan, Konya'ya tarım işçisi olarak çalışmaya geldiklerini belirten hafif ticari aracın sürücüsü Ali Avcı, “Biz Ankara’dan geliyoruz. Konya’da tarım işçisi olarak çalışacağız. Ben aracımla, kırmızı ışıkta durdum ve bir anda bana arkadan bir araç çarptı. Benim aracım 30 metre ileriye savruldu. Yakındaki polis ekibi kazayı gördü. Bizde bir şey yok çok şükür” diye konuştu.
Kaynak: DHA
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.