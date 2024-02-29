- Spor

Trabzonspor'a yıldız futbolcudan kötü haber!

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Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir'i 1-0 yendiği maçta koluna darbe alan Paul Onuachu'dan Trabzonspor'a kötü haber geldi. Onuachu'nun kolunda kırık tespit edildi.

Trabzonspor'a yıldız futbolcudan kötü haber! mask
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Bordo mavili kulüpten yapılan paylaşımda, Onuachu'nun rakibiyle girdiği mücadelenin görüntülerine yer verilirken, "VAR’da göremediğiniz pozisyonun röntgen görüntüsü. Adaletiniz batsın." ifadeleri kullanıldı. Videonun sonunda ise Nijeryalı futbolcunun kırılan kolunun röntgen görüntüsü yer aldı.

ONUACHU EN AZ 6 HAFTA YOK

Bu arada Trabzonspor'un Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Paul Onuachu'nun sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, " Futbol A Takımımızın RAMS Başakşehir ile oynadığı karşılaşma esnasında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Paul Onuachu’nun yapılan muayenesinde sol kasık bölgesinde kas (adduktor kas grubu) yaralanması ve sol önkolda darbeye bağlı ayrışmamış kemik (ulna) kırığı tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" dedi.

Onuachu'nun tedavisinin en az 6 hafta sürmesi bekleniyor.

Kaynak: NTV Spor

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29 Şub 2024 - 16:05 - Spor

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