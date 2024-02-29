Trabzonspor'a yıldız futbolcudan kötü haber!

Bordo mavili kulüpten yapılan paylaşımda, Onuachu'nun rakibiyle girdiği mücadelenin görüntülerine yer verilirken, "VAR’da göremediğiniz pozisyonun röntgen görüntüsü. Adaletiniz batsın." ifadeleri kullanıldı. Videonun sonunda ise Nijeryalı futbolcunun kırılan kolunun röntgen görüntüsü yer aldı.
ONUACHU EN AZ 6 HAFTA YOK
Bu arada Trabzonspor'un Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Paul Onuachu'nun sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Beşir, " Futbol A Takımımızın RAMS Başakşehir ile oynadığı karşılaşma esnasında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Paul Onuachu’nun yapılan muayenesinde sol kasık bölgesinde kas (adduktor kas grubu) yaralanması ve sol önkolda darbeye bağlı ayrışmamış kemik (ulna) kırığı tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" dedi.
Onuachu'nun tedavisinin en az 6 hafta sürmesi bekleniyor.
Kaynak: NTV Spor
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.