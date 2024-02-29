Liderler Antalya'ya gelmeye başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Dışişleri Bakanlığı'nca 'Krizler Döneminde Diplomasiyi Öne Çıkarmak' ana temasıyla 1-3 Mart tarihleri arasında bu yıl üçüncü kez düzenlenecek ADF, yarın başlıyor. Foruma ev sahipliği yapacak olan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başta olmak üzere katılımcılar, Antalya'ya gelmeye başladı.

147 ÜLKE KATILIYOR

Küresel meselelerin ve krizlerin yanı sıra, iklim değişikliği, göç, İslam karşıtlığı, ticaret savaşları ve yapay zeka gibi birçok konunun tartışılacağı forumda, 147 ülkeden 19 devlet başkanı, 73 bakan ve 57 uluslararası temsilci olmak üzere 4 bin 500'e yakın katılımcı olacak. ADF 2024 kapsamında 52 panel gerçekleştirilecek. Diplomatlar ve siyasilerin yanı sıra ADF'deki paneller ve etkinliklerde öğrenciler, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasının temsilcileri de görüşlerini dile getirecek.

ERDOĞAN AÇILIŞ KONUŞMASINI YAPACAK

Belek turizm bölgesindeki NEST Kongre Merkezi'nde saat 14.30'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan açılış konuşması yapacak. Açılış oturumunda Fransızca, İspanyolca, Arapça ve Rusça çeviri desteği sağlanacak. Açılışın ardından ADF'nin bu yılki ana temasıyla aynı ismi taşıyan 'Krizler döneminde diplomasiyi öne çıkarmak' adlı liderler paneli düzenlenecek.

KATILIMCILAR GELMEYE BAŞLADI

Forum için Antalya'ya devlet başkanları, üst düzey yöneticiler gelmeye başladı. Daha önce G-20 Dünya Liderler Zirvesi, NATO zirveleri de dahil olmak üzere birçok uluslararası toplantıya ev sahipliği yapan Belek'te, ADF Forumu nedeniyle turizm hareketliliği de yaşanacak. 147 ülkeden gelen konuklar NEST Kongre ve Fuar Merkezi'ne yakın konumdaki Belek, Kundu ve Lara'daki otellerde konaklayacak. Forum için bugün Antalya'ya gelen ev sahibi konumundaki Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Afrika'nın en küçük ülkelerinden Esvatini'nin Kralı III. Mswati, Antalya Havalimanı'nda Vali Hulusi Şahin tarafından karşılandı. Kral III. Mswati'nin yöresel kıyafeti, ilgi topladı. (DHA)

Kaynak: DHA