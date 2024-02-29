İzmir'de feci kaza! Hafif ticari araç, 2 tırın arasında kaldı

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İzmir'in Bayraklı ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada, 2 tırın arasında sıkışan hafif ticari aracın sürücüsü Gökhan Eren (32) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 10.30 sıralarında, İzmir Çevre Yolu Bayraklı Tünelleri Karşıyaka istikametinde meydana geldi. Gökhan Eren'in (32) kontrolünü yitirdiği 16 AOU 016 plakalı hafif ticari araç, Ahmet K. yönetimindeki 34 DVD 480 plakalı tıra arkadan çarptı. Mehmet B.'nin (39) kullandığı 34 HJD 047 plakalı tır da kaza yapan hafif ticari araca arkadan çarptı. İki tırın arasına sıkışan hafif ticari aracın sürücüsü Eren, hayatını kaybetti. Gökhan Eren'in cenazesi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden güçlükle çıkarıldı.

Kaza nedeniyle yol tek yönlü olarak bir süre trafiğe kapatıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, Tır şoförü Mehmet B.'yi gözaltına aldı.

Kaynak: DHA