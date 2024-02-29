Korkunç plan! Cami çıkışında pompalı tüfekle vurdu

Aslanapa ilçesinde açık cezaevinden bir süre önce firar eden Ali B., pazartesi gecesi Haydarlar köyüne gitti. Ali B., 15 yıl önce kavga ettiği ve husumetlisi olduğu belirtilen Süleyman Uymaz’ın camide olduğunu öğrenerek bir süre kapıda bekledi. Ali B., camiden çıkan Süleyman Uymaz'a tüfekle ateş açıp, kaçtı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Süleyman Uymaz, hastaneye kaldırıldı ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışmayla cinayet şüphelisi Ali B., Yunusemre Mahallesi Ragıp Gümüş Pala Caddesi’nde yakalanarak gözaltına alındı.

3 GÜN ORMANDA SAKLANMIŞ

Ali B.’nin cinayetin ardından köye yakın ormana gittiği ve 3 gün boyunda burada gizlendiği tespit edildi. Ali B.’nin husumetlisini öldürdüğü pompalı tüfek ile 5 fişek ise Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu 15’nci kilometresindeki Gedikoğlu mevkisinde sakladığı yerde bulundu.

4 AYRI SUÇTAN CEZASI ORTASI ÇIKTI

Dört ayrı suçtan 4 yıl 8 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası olan Ali B., emniyetteki işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi. (DHA)

Kaynak: DHA