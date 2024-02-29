Kayıp olarak aranıyordu! Cesedi baraj gölünde bulundu

Adana’da 2 gündür kayıp olarak aranan Mehmet Gani Üzgün’ün (25), Seyhan Baraj Gölü’nde cansız bedeni bulundu. Kıyıya çıkarılan Üzgün’ün cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı’nda gezintiye çıkan kişi, saat 12.00 sıralarında Seyhan Baraj Gölü’nde sürüklenen cesedi görüp, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Su Altı Grup Amirliği görevlileri cesedi kıyıya çıkardı. Yapılan incelemede cesedin, 2 gündür kayıp olarak aranan Mehmet Gani Üzgün’e ait olduğu belirlendi. İncelemenin ardından Mehmet Gani Üzgün’ün cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis, Üzgün’ün cinayete mi kurban gittiği, yoksa intihar mı ettiğini belirlemek için çalışma başlattı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.