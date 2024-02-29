29 Şub 2024 - 16:02- Gündem G:

Kayıp olarak aranıyordu! Cesedi baraj gölünde bulundu

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Adana'da iki gündür kayıp olan adamın, baraj gölünde cesedi bulundu.

Kayıp olarak aranıyordu! Cesedi baraj gölünde bulundu mask
Kayıp olarak aranıyordu! Cesedi baraj gölünde bulundu
Kayıp olarak aranıyordu! Cesedi baraj gölünde bulundu
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Adana’da 2 gündür kayıp olarak aranan Mehmet Gani Üzgün’ün (25), Seyhan Baraj Gölü’nde cansız bedeni bulundu. Kıyıya çıkarılan Üzgün’ün cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı’nda gezintiye çıkan kişi, saat 12.00 sıralarında Seyhan Baraj Gölü’nde sürüklenen cesedi görüp, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Su Altı Grup Amirliği görevlileri cesedi kıyıya çıkardı. Yapılan incelemede cesedin, 2 gündür kayıp olarak aranan Mehmet Gani Üzgün’e ait olduğu belirlendi. İncelemenin ardından Mehmet Gani Üzgün’ün cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, Üzgün’ün cinayete mi kurban gittiği, yoksa intihar mı ettiğini belirlemek için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA
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29 Şub 2024 - 16:02 - Gündem

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