29 Şub 2024 - 15:56- Spor G:

Alanyaspor - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu!

ABONE OL Google News Sayfamız

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 4 Mart Pazartesi günü oynanacak olan Corendon Alanyaspor - Trabzonspor maçının hakemi açıklandı

Alanyaspor - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu! mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye Futbol Federasyonu ( TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'in 28. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Buna göre; Corendon Alanyaspor'un 4 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de Oba Stadyumu'nda konuk edeceği Trabzonspor maçını Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcıları ise Bilal Gölen ve Ogün Kamacı olacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Turgut Doman olacak. Bu sezon Trendyol Süper Lig'de 12 maç yöneten 46 yaşındaki Volkan Bayarslan, temsilcimiz Corendon Alanyaspor'un bugüne kadar 15 maçında görev yaptı. Turuncu yeşilli takım bu maçlarda 8 galibiyet, 1 beraberlik, 6 yenilgi aldı. Bayarslan, söz konusu maçlarda 24 kez sarı, 1 kez de kırmızı kartına başvururken, 1 kez de penaltı noktasını gösterdi. Cemali AYDINOĞLU
# Alanyaspor, Hakem, Alanya, süper lig, türkiye, futbol, tff, günü, Olacak

29 Şub 2024 - 15:56 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Pendikspor'da Ivo Vieira dönemi sona erdi! İbrahim Üzülmez sesleri mask
Pendikspor'da Ivo Vieira dönemi sona erdi! İbrahim Üzülmez sesleri
Dünya yıldızına büyük şok! Futboldan 4 yıl men edildi mask
Dünya yıldızına büyük şok! Futboldan 4 yıl men edildi
Trendyol Süper Lig yayıncısı belirsizliğini koruyor mask
Trendyol Süper Lig yayıncısı belirsizliğini koruyor
Alanyaspor, Trabzonspor maçı için hazır mask
Alanyaspor, Trabzonspor maçı için hazır
Alanyaspor - Trabzonspor maçının biletleri satışta! mask
Alanyaspor - Trabzonspor maçının biletleri satışta!
Şimşek Trabzon'a bilenecek mask
Şimşek Trabzon'a bilenecek
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber