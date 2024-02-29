Alanyaspor - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu ( TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'in 28. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Buna göre; Corendon Alanyaspor'un 4 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de Oba Stadyumu'nda konuk edeceği Trabzonspor maçını Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcıları ise Bilal Gölen ve Ogün Kamacı olacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Turgut Doman olacak. Bu sezon Trendyol Süper Lig'de 12 maç yöneten 46 yaşındaki Volkan Bayarslan, temsilcimiz Corendon Alanyaspor'un bugüne kadar 15 maçında görev yaptı. Turuncu yeşilli takım bu maçlarda 8 galibiyet, 1 beraberlik, 6 yenilgi aldı. Bayarslan, söz konusu maçlarda 24 kez sarı, 1 kez de kırmızı kartına başvururken, 1 kez de penaltı noktasını gösterdi. Cemali AYDINOĞLU