29 Şub 2024 - 15:48- Spor G:

Pendikspor'da Ivo Vieira dönemi sona erdi! İbrahim Üzülmez sesleri

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Süper Lig ekiplerinden Pendikspor'da teknik direktör Ivı Vieira ile yolların ayrıldığı resmen açıklandı. İstanbul ekibinde İbrahim Üzülmez göreve getirilecek.

Pendikspor'da Ivo Vieira dönemi sona erdi! İbrahim Üzülmez sesleri mask
Pendikspor'da Ivo Vieira dönemi sona erdi! İbrahim Üzülmez sesleri
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Trendyol  Süper Lig ekibi Pendikspor'da teknik direktör Ivo Vieira ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada; "Teknik Direktörümüz Ivo Vieira ile karşılıklı olarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze katkılarından dolayı Ivo Vieira’a ve teknik ekibine teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

İBRAHİM ÜZÜLMEZ GELİYOR

Pendikspor, teknik direktörlük görevine İbrahim Üzülmez'i getiriyor. Anlaşmanın kısa süre içerisinde resmen açıklanması bekleniyor.

Kaynak: Hürriyet
# Pendikspor, ivo vieira, İbrahim Üzülmez, süper lig

29 Şub 2024 - 15:48 - Spor

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