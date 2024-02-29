Pendikspor'da Ivo Vieira dönemi sona erdi! İbrahim Üzülmez sesleri

Trendyol Süper Lig ekibi Pendikspor'da teknik direktör Ivo Vieira ile yollar ayrıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada; "Teknik Direktörümüz Ivo Vieira ile karşılıklı olarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze katkılarından dolayı Ivo Vieira’a ve teknik ekibine teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
İBRAHİM ÜZÜLMEZ GELİYOR
Pendikspor, teknik direktörlük görevine İbrahim Üzülmez'i getiriyor. Anlaşmanın kısa süre içerisinde resmen açıklanması bekleniyor.
Kaynak: Hürriyet
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.