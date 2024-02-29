Yine savaşın ortasında kalıyoruz: Ateş çemberi çevremizi sardı

CNN International'da yer alan bir haberde ABD'nin İsrail'in Lübnan'a kara saldırısı düzenleyeceği yönünde endişeli olduğu aktarıldı. 'Biden'ın yetkilileri arasında İsrail'in Lübnan'a saldırı düzenleyebileceği endişesi artıyor' başlığıyla yayına alınan haberde İsrail Lübnan'ın içlerine kadar uzanacak bir saldırıya girişmek üzere...
TARİH VERİLDİ
Gazze Şeridi'ndeki çatışmanın resmi olarak diğer bir ülkeye yayılması için kararın henüz alınmadığını, ancak Washington'ın bu olasılığı beklediğini bildiren CNN International, yaz aylarında gerçekleşebilecek bir kara saldırısı planının ABD istihbaratına yansıdığını bildirdi.
CNN International'ın haberine göre, brifinglere katılan bir yetkili, dünya genelinde büyük yankı uyandıran bu gelişmeyi doğruladı. Üst düzey yetkili, televizyona yaptığı açıklamada, "İsrail'in önümüzdeki aylarda askeri bir operasyona gireceği senaryosu üzerinde çalışıyoruz. Bu birkaç hafta içinde olmasa bile, ilkbahar sonuna kadar gerçekleşebilir. İsrail'in askeri operasyonu ciddi bir olasılık" ifadelerini kullandı.
ÇARE: TAMPON BÖLGE
CNN'in bildirdiğine göre, Biden yönetimi Lübnan-İsrail sınırında bir tampon bölge oluşturulması için eşzamanlı müzakereler yürütüyor. Washington, bu geniş tampon bölgenin oluşturulması durumunda İsrail'in olası saldırısının ertelenebileceğini düşünüyor.
Ayrıca, İsrail yönetimi ve ordusundaki bazı unsurların Lübnan'a yönelik saldırıya destek verdiğini belirten bir ABD'li üst düzey yetkili, kuzey cephesinde yeni bir savaşı savunan bu grubun giderek büyüdüğünü ifade etti. Aynı yetkili, İsrail ordusunun Lübnan sınırını geçmesi durumunda, belirsiz bir çapta büyük bir gerilimin tetiklenebileceğini de ekledi.
Kaynak: MYNET
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.