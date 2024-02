Alanya Danimarka’da iz bıraktı

23-25 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen Ferıe For Alle Turizm Fuarında, Alanya standı ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Ziyaretçiler fuarda, Alanya'nın sahip olduğu muhteşem plajları, tarihi kaleleri ve doğal güzellikleri hakkında bilgi edinme fırsatı buldular.

“SICAK SATIŞ FUARIN CAZİBESİNİ ARTIYOR”

Alanya’yı fuarda temsil eden Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ve Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Yönetim Kurulu Üyesi, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkan Yardımcısı Şükrü Cimrin fuarla ilgili yaptığı değerlendirmede şu konulara değindi: “ALTAV olarak Danimarka’nın Herning kentindeki Ferıe For Alle Turizm Fuarına 22-24 Şubat 2024 tarihlerinde katıldık. TGA tarafından fuar takvimine bu yıl dahil edilen Ferıe For Alle, İskandinav ülkeleri içinde yapılan en büyük tüketici fuarı olma özelliğini taşıyor. İlk gün ve ilk saatlerden itibaren Danimarka’nın her tarafından gelen ziyaretçiler fuar boyunca tur operatörleri ve acentaların standlarında tatil alımı gerçekleştirdi. Üç gün süren fuarda toplam ziyaretçi sayısı 60 bin civarında oldu. Genel olarak bakıldığında çoğu turizm fuarında tur operatörleri stand kiralamaktan kaçınıp dijital mecralarda reklam harcaması yapmayı tercih ederken, Feıre for Alle’de tur operatörleri büyük alan kiralamaktan çekinmiyorlar. Bunun en büyük sebebi tatil kararının bu fuarda verilmesi ve sıcak satış yapılması.”

“ALANYA STANDI ZİYARETÇİ AKININA UĞRADI”

“Türkiye fuara TGA’nın ve Kopenhag Kültür ve Turizm Ataşeliğimizin organizasyonuyla büyük bir standla katıldı. Türkiye standı içerisinde, oteller, Türk Hava Yolları (THY), Marmaris Dalaman Havalimanı, ALTAV, Kopenhag Kültür ve Turizm Tanıtma Ataşeliği yer aldı. Fuar sırasında Türkiye standına gelen ziyaretçiler, Türkiye ve Türkiye’nin sunduğu turizm destinasyonları ile turizm ürünleri hakkında bilgi ve materyal aldılar. Ziyaretçilere animasyon eşliğinde Maraş dondurması ikram edilen standımızda ziyaretçiler eğlenceli anlar yaşadılar ve dondurma kuyrukları oluşturdular. Bu sunumlar sırasında çekilen sosyal medya içerikleri binlerce kişiye ulaştı. Türk Hava Yolları ile yapılan işbirliğiyle, ziyaretçilere çekilişle uçak biletleri hediye edildi. Alanya standımıza gelen ziyaretçilere Alanya tanıtım broşürleri, Alanya çantaları, Alanya ile ilgili hediyelik eşyalar ve 2024 Alanya takvimleri verildi. Alanya standı fuar boyunca Alanya hakkında bilgi almak isteyen ve çeşitli konularda sorular soran ziyaretçilerin akınına uğradı.”

“TANITIM STRATEJİLERİ KONUŞULDU”

“TGA Ürün Pazarlama Müdürü Ceylan Şensoy turizm profesyonellerine Türkiye’nin sürdürülebilirlik konusunda yaptığı çalışmaları ve Türkiye’deki ürün çeşitliliğini anlattığı sunumlar gerçekleştirdi. Kopenhag Tanıtma Ataşemiz Derya Şerbetçi Acar ile yaptığımız görüşmede bu yılki Türkiye tanıtım stratejisi ile ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Yaptığı değerli çalışmaları ve 2024 yılı planlaması konusunda her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ilettik. 2 ayrı seyahat blogger grubu ile görüşmeler gerçekleştirdik. ALTAV olarak 2024 bahar aylarında kendilerini Alanya’da ağırlamak üzere yapacağımız çalışma ve planlamaları başlattık.”

“ALANYA-GZP UÇUŞ SATIŞLARI İYİ GİDİYOR”

“Türkiye’ye turist getiren ve fuarda stand açan tur operatörlerinin yöneticileriyle görüşmeler gerçekleştirdik. Spies Rejser Yöneticisi Carlos Cebrian ile yaptığımız görüşmede; Türkiye satışlarının geçen yıl ile aynı düzeyde gittiği, geçen yıl gerçekleşen rakamı korumayı amaçladıkları ve bunun üzerine çıkmayı hedefledikleri bilgisini aldık. Spies Rejser 2024’te de Antalya ve Alanya-Gazipaşa Havalimanına (GZP) uçmaya devam edecek. Sunweb Yöneticisi Jan Lockhart ile yaptığımız görüşmede ise Türkiye’ye 2024 sezonunda 65 bin Danimarkalı turist getirmeyi hedeflediklerini, Alanya bölgesinin çok iyi sattığını ve Kopenhag, Billund ve Aalborg olmak üzere üç havalimanından uçmaya devam edeceklerini belirtti. Geçtiğimiz yaz aldığı kararla Alanya-Gazipaşa Havalimanı’nı Belçika, Hollanda ve Danimarka’dan yapacağı uçuşlar için ‘base’ yapan Corendon, buna bağlı olarak yaz sezonunda Danimarka’dan Gazipaşa’ya haftada 5 uçuş gerçekleştirecek. Danimarka’da tur operatörü olarak üçüncü sezona girecek olan Corendon’un Danimarka Yöneticisi Deniz Jensen, Alanya Bölgesi’nin iyi sattığını ve satışların inişli çıkışlı olmak üzere belli bir seviyenin üstünde seyrettiğini aktardı. Corendon bu yıl Danimarka’dan Türkiye’ye 35 bin turist getirmeyi planlıyor. Bu yılki planlama geçen yıl gerçekleşen 25 bin rakamına göre yüzde 35 artış anlamına geliyor. Corendon’un Danimarka yaz operasyonu 8 Mayıs ve 27 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek. Deniz Jensen’a destinasyon olarak beklentimizin sezonun tur operatörlerimiz tarafından uzun tutulması özellikle Kasım ortalarına çekilmesi olduğunu aktardık.”

“DANİMARKA’DA HEDEF 350 BİNİ AŞMAK”

Danimarka’dan Türkiye’ye 2023 yılında 330 bin kişi geldi. Bir önceki yıl bu rakam 350 bin olarak açıklandı. 2024 hedefi ise tekrar 350 bin kişinin üzerine çıkmak. Danimarka İskandinav ülkeleri içinde diğerlerinden bazı özellikleriyle ayrılıyor diyebiliriz. Diğer Kuzey Avrupa ülkeleri politik gelişmelerden ve medyada çıkan haberlerden daha fazla etkilenirken, Danimakalılar tatil tercihlerini yaparken, diğer ülke vatandaşları kadar bu unsurları önemsemiyorlar. Bununla birlikte geçen yıl ülkemizde meydana gelen deprem felaketi tüm ülkeleri etkilediği kadar Danimarka’yı da etkiledi. Bir yandan da Kuzey ülkelerinde kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’i yakma teşebbüsleri ve İsveç ile Finlandiya’nın NATO süreçleri ana akım medyada çok farklı başlıklarla sürekli ele alındığı için tatil talebi de olumsuz etkilendi. Her şeye rağmen 2023 yılında 2022 sezonuna göre büyük bir kayıp yaşanmadı. Bu politik konuların şu anda tamamen sona ermiş olduğunu söyleyebiliriz. Bu da Danimarkalılar’ın tatil kararlarını daha hızlı vermelerini sağlayacak en önemli etkendir. Zira Türkiye, Danimarkalılar için sadık kaldıkları ve tatillerini geçirmekten mutlu oldukları bir destinasyondur.”

“TÜRKİYE’NİN MARKA DEĞERİ GÜÇLENİYOR”

TGA ise, deniz, kum, güneş üçlüsünün dışında Türkiye’nin ziyaretçilere sunduğu çok daha farklı turizm ürünlerimizi tüm dünyada olduğu gibi Kuzey ülkelerinde de turizm profesyonellerine tanıtmakta ve farkındalık oluşturuyor. Danimarka’dan gelecek yolcu sayısını artırmak için Alanya ve Antalya ürünü tek başına yeterli olmayacaktır. Bu nedenle Ege Bölgesinin de oyuna dahil olmasının yanı sıra, golf, kültür gezisi, sağlık turizmi, gastronomi, şehir keşifleri, Kapadokya gibi çok farklı ürünlerle de Danimarkalı gezginleri ülkemize çekmek için TGA ve Kopenhag Tanıtma Ataşeliğimiz yoğun bir çalışma yürütüyor. Kısa süre önce çok etkili Politiken gazetesinde, İstanbul’da Michelin yıldızlı restoanları ve şefleri konu alan tam sayfalık bir yazının çıkmış olması, dünyaca kabul görmüş markaların Türkiye’ye getirilmesi ve dolayısıyla Türkiye’nin de marka değerinin güçlenmesi açısından çok başarılı bir örnektir. Türkiye’nin hedefi olan 100 milyon turisti yakalamak için ülkemizin tüm doğal güzelliklerini ve oluşturduğu farklı ürünleri tanıtarak, her ülkeden daha önce gelmemiş kitlelerin ülkemize gelmesini sağlamak bu hedefin yakalanması için en önemli kriterdir.

“SÜRDÜREBİLİRLİK TATİL TERCİHİNİ ETKİLİYOR”

Bunların yanında sürdürülebilirlik kavramının Danimarkalı turist için çok önemli olduğunu unutmamalıyız. Sürdürülebilirlik kavramını hayatın her adımında yaşayan Kuzey ülkelerinin vatandaşları tatil tercihlerinde gidecekleri bölge ve işletmelerin, sürdürülebilirlik ve çevre duyarlılığına dikkat ediyorlar. Bu konuda yapılmış ya da yapılmamış çalışmalar tercihlerini etkileyebiliyor. Özellikle Alanya gibi asıl ürünün oteller değil de şehrin kendisinin olduğu turistik destinasyonlarda sadece turistik tesislerin sürdürülebilirlik konusunda yaptığı çalışmalar yeterli olmayıp, yerel yönetimlerin ve her türlü işletmenin de bu sürecin bir parçası olmaları ve uzun vadeli bir eylem planı içinde hareket etmeleri kaçınılmaz ve gereklidir. 2024 yılında TGA’nın tanıtım yaptığı 200 ülke içerisinde özel çalışma yapılan 4 bölgeden biri olan İskandinav ülkelerinden önümüzdeki dönemde istikrarlı bir şekilde turist sayımızı artırmakla kalmayıp, turist çeşitliliğini de artırmaya devam edeceğiz.”