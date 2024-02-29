Pogba, Juventus'un Serie A'da 20 Ağustos'ta Udinese ile oynadığı maçın ardından yapılan testlerde dopingli çıkmıştı. Fransız yıldız hakkında açılan soruşturma sona erdi ve cezası belli oldu.
POGBA'YA 4 YIL FUTBOLDAN MEN CEZASI
GOAL'de yer alan habere göre Paul Pogba, Doping nedeniyle 4 yıl futboldan men cezası aldı.
NE OLMUŞTU?
Pogba, Juventus'un Serie A'da 20 Ağustos'ta Udinese ile oynadığı maçın ardından yapılan testlerde dopingli çıkmıştı. Ekim ayında yapılan ikinci testte de Pogba'nın numesinin pozitif olduğu doğrulanmıştı. Fransız futbolcu, doping testinin pozitif çıkmasının ardından eylül ayından bu yana forma giyemiyor.
Kaynak: NTV Spor
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.