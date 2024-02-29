Pogba, Juventus'un Serie A'da 20 Ağustos'ta Udinese ile oynadığı maçın ardından yapılan testlerde dopingli çıkmıştı. Fransız yıldız hakkında açılan soruşturma sona erdi ve cezası belli oldu.

POGBA'YA 4 YIL FUTBOLDAN MEN CEZASI

GOAL'de yer alan habere göre Paul Pogba, Doping nedeniyle 4 yıl futboldan men cezası aldı.

NE OLMUŞTU?

Pogba, Juventus'un Serie A'da 20 Ağustos'ta Udinese ile oynadığı maçın ardından yapılan testlerde dopingli çıkmıştı. Ekim ayında yapılan ikinci testte de Pogba'nın numesinin pozitif olduğu doğrulanmıştı. Fransız futbolcu, doping testinin pozitif çıkmasının ardından eylül ayından bu yana forma giyemiyor.

Kaynak: NTV Spor