Akaryakıt satın alınacak

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

ALAİYE SU HAZIR BETON ENERJİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ŞİRKET ARAÇLARI İÇİN AKARYAKIT ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/240260

1-İdarenin a) Adı : ALAİYE SU HAZIR BETON ENERJİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ b) Adresi : TOSMUR MAHALLESİ 6.SOKAK TOSMUR BELEDİYE EK HİZMET BİNASI NO:7/1 07400 ALANYA/ANTALYA c) Telefon ve faks numarası : 05302029744 - ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : ŞİRKET ARAÇLARI İÇİN AKARYAKIT ALIMI b) Niteliği, türü ve miktarı : 120000 LT. MOTORİN VE 3500 LT. KURŞUNSUZ BENZİN (95 OKTAN) ŞİRKET ARAÇLARI İÇİN AKARYAKIT ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : ALANYA İLÇE SINIRLARI İÇERİSİ ç) Süresi/teslim tarihi : AKARYAKIT 260 TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE YIL SONUNA KADAR İHTİYAÇ DURUMUNA GÖRE SÜREKLİ ALINACAKTIR. ŞİRKET BÜNYESİNDE ÇALIŞAN ARAÇLARA AKARYAKIT İSTASYONUNDA TAŞIT TANIMA SİSTEMİ (TTS) VE AKARYAKIT DOLUM FİŞİ İLE ALIM YAPILACAKTIR. d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren 3 (üç) takvim günü içinde

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 25.03.2024 - 10:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : T.C.ALANYA BELEDİYESİ OBA EK HİZMET BİNASI (OBA EK HİZMET BİNASI OBA MAH.ÇARŞAMBA CAD.NO:93 - ALANYA / ANTALYA)

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeler ve/veya sanayi sicil belgesi ve/veya kapasite raporu, •İstekli “ Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu” ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, teklif sahibinin “ Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu” olduğunu tevsik eden yazının aslı veya noter tasdikli fotokopisi, •İstekli, bir “Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu” nun bayisi ise; bayisi bulunduğu Akaryakıt ve Pazarlama Kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ve teklif etmiş olduğu gruplardaki tüm petrol ürünlerinin tamamının bayisi olduğunu gösteren yazının aslı veya noter tasdikli fotokopisini sunacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler: a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.* Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi* Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu* Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi* Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malıbelgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi* Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.* İstekli “ Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu” ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, teklif sahibinin “ Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu” olduğunu tevsik eden yazının aslı veya noter tasdikli fotokopisi,* İstekli, bir “Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu” nun bayisi ise; bayisi bulunduğu Akaryakıt ve Pazarlama Kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ve teklif etmiş olduğu gruplardaki tüm petrol ürünlerinin tamamının bayisi olduğunu gösteren yazının aslı veya noter tasdikli fotokopisini sunacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.