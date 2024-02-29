Alanya Kestelspor'a PFDK şoku!

TFF 3. Lig 4. Grup'ta geçtiğimiz pazar günü oynanan Armoni Alanya Kestelspor - Balıkesirspor mücadelesi, konuk ekibin 3-0'lık galibiyetiyle sonuçlanmıştı. Hakem kararlarının çok eleştirildiği maçın ardından isyan eden Armoni Alanya Kestelspor Başkanı Levent Uğur, yöneticilerden Nevzat Özdemir ve Ahmet Tuzcuoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği tarafından PFDK'ya (Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu) sevk edildiler. TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "TFF Hukuk Müşavirliği'nce 27 Şubat 2024 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

Armoni Alanya Kestelspor Kulübü Başkanı Levent Uğur'un 25 Şubat 2024 tarihinde oynanan Armoni Alanya Kestelspor - Balıkesirspor TFF 3. Lig 4. Grup müsabakasındaki 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve 'hakareti' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 27 Şubat 2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine, Armoni Alanya Kestelspor Kulübü idarecisi Nevzat Özdemir'in aynı müsabakadaki 'hakareti' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 27 Şubat 2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine, Armoni Alanya Kestelspor Kulübü idarecisi Ahmet Tuzcuoğlu'nun aynı müsabakadaki 'hakareti' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 27 Şubat 2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." Cemali AYDINOĞLU