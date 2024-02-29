- Ekonomi

Antalya ve Alanya'da esnafa müjdeyi verdiler: 750.000 TL nakit

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Covid-19 pandemisi ve ardından gelen Rusya Ukrayna savaşı ile birlikte beli bükülen Antalya ve Alanya esnafına müjde geldi. Ekonomik zorluklara karşı 750.000 TL nakit veriyorlar...

Antalya ve Alanya'da esnafa müjdeyi verdiler: 750.000 TL nakit mask
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğine (TESKOMB) tarafından alınan yeni kararla Antalya ve Alanya esnafına can suyu verilecek.

Alanya ve Çevresi Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Akkaya konuyla ilgili şunları söyledi:

"Kredi limiti 750 bin TL'ye yükseldi. Ayrıca 10 Temmuz'dan önce kullanılan kredi kapatma zorunluluğu da kaldırıldı. Esnafımıza avantaj sağlandı. Ben tekrardan TESKOMB Genel Başkanımız Sn. Abdülkadir Akgül'e esnafımız adında teşekkür ediyorum. Bu karar esnafa can suyu olacak."
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29 Şub 2024 - 14:25 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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