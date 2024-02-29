Antalya ve Alanya'da esnafa müjdeyi verdiler: 750.000 TL nakit

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğine (TESKOMB) tarafından alınan yeni kararla Antalya ve Alanya esnafına can suyu verilecek.
Alanya ve Çevresi Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Akkaya konuyla ilgili şunları söyledi:
"Kredi limiti 750 bin TL'ye yükseldi. Ayrıca 10 Temmuz'dan önce kullanılan kredi kapatma zorunluluğu da kaldırıldı. Esnafımıza avantaj sağlandı. Ben tekrardan TESKOMB Genel Başkanımız Sn. Abdülkadir Akgül'e esnafımız adında teşekkür ediyorum. Bu karar esnafa can suyu olacak."
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.