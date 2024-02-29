- Asayiş

Alanya'da korkunç kaza! Yaşlı adam hayatını kaybetti

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Alanya'da meydana gelen korkunç kazada 65 yaşındaki yaşlı adam otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Alanya'da korkunç kaza! Yaşlı adam hayatını kaybetti mask
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Edinilen bilgiye göre olay dün akşam saatlerinde Konaklı Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi.

Sürücü O.K’nin (35) kullandığı 07 BKT 931 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Hüseyin Demirel’e (65) çarptı.

Kazayı gören görgü tanıkları tarafından yapılan ihbarın ardından olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri sevkedildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Demirel’in hayatını kaybettiği belirlenirken, kazada hafif yaralanan sürücü O.K. hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.
# Gelen, sağlık, Otomobil, Jandarma, Konaklı

29 Şub 2024 - 14:23 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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