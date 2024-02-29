Alanya'da korkunç kaza! Yaşlı adam hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre olay dün akşam saatlerinde Konaklı Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi.
Sürücü O.K’nin (35) kullandığı 07 BKT 931 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Hüseyin Demirel’e (65) çarptı.
Kazayı gören görgü tanıkları tarafından yapılan ihbarın ardından olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri sevkedildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Demirel’in hayatını kaybettiği belirlenirken, kazada hafif yaralanan sürücü O.K. hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.