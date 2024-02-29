29 Şub 2024 - 14:09- Spor G:

Aziz Yıldırım aday olacak mı? En yakınındaki isimden gündem yaratacak sözler

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Aziz Yıldırım başkan adayı olacak mı? Geçtiğimiz günlerde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek hakkında yaptığı açıklamayla gündeme gelen Aziz Yıldırım'ın başkanlığı döneminde Fenerbahçe'de yöneticilik yapan Abdullah Kiğılı, Yıldırım'ın yeniden aday olması hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Aziz Yıldırım aday olacak mı? En yakınındaki isimden gündem yaratacak sözler mask
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Trendyol Süper Lig'de bir yandan Galatasaray'la şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, bir yandan da haziran ayında yapılacak olan seçimli olağan genel kurula hazırlanıyor. Mevcut başkan Ali Koç'un yeniden aday olmayacağını açıklamasının ardından, aday olacağı söylenen tek kişi Sadettin Saran.

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek hakkında yaptığı açıklamayla gündeme gelen ve başkanlığa dönmeye sıcak bakmadığı bakmayan Aziz Yıldırım eğer Saran tek aday olursa devreye girebilir.

ADAY OLACAK MI?

Patronlar Dünyası'nın haberine göre; Yıldırım'ın başkanlığı döneminde sarı-lacivertlilerde yöneticilik yapan ve Yıldırım'ın yakın dostu olduğu bilinen Abdullah Kiğılı, Yıldırım'ın yeniden aday olması hakkında çarpıcı iddialarda bulundu ve şunları söyledi:

"Fenerbahçe şampiyon olursa Ali Koç'un ayrılması mümkün olmaz. Şampiyonluk olmazsa ayrılır. Ali Koç ayrılır ve Sadettin Saran tek aday olursa Aziz Başkan aday olur. Zamanında Saran'ı kulüpten ihraç ettiren Aziz Başkan… Sonra ne olacak? Aziz Başkan 'Haydi arkadaşlar' diyecek ve biz de görev alacağız."

Kaynak: Haberler.com

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29 Şub 2024 - 14:09 - Spor

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