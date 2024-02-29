29 Şub 2024 - 13:27- Spor G:

Dev derbinin hakemi belli oldu!

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Süper Lig'in zirvesi bu hafta dev maça sahne olacak. Beşiktaş'ın sahasında Galatasaray'ı konuk edeceği maçın hakemi açıklandı.

Dev derbinin hakemi belli oldu! mask
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Türkiye Futbol Federasyonu 28. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemleri açıkladı. Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak dev derbiyi Halil Umut Meler yönetecek. 

ALANYASPOR-TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ

Süper Lig'de 28.haftada Alanyaspor'un sahasında Trabzonspor'u konuk edeceği maçın hakemi Volkan Bayarslan olacak. Alanyaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak dev maç, 4 Mart Pazartesi günü saat 20:00’de Alanya Oba Stadyumu’nda oynanacak.

1 MART CUMA

20:00 Kasımpaşa - Sivasspor (Burak Şeker)

2 MART CUMARTESİ

13:30 Ankaragücü - İstanbulspor (Muhammet Ali Metoğlu)
16:00 Çaykur Rizespor - Kayserispor (Burak Pakkan)
19:00 Hatayspor - Fenerbahçe (Atilla Karaoğlan)

3 MART PAZAR

13:30 Başakşehir - Samsunspor (Abdullah Buğra Taşkınsoy)
13:30 Pendikspor - Konyaspor (Ümit Öztürk)
19:00 Beşiktaş - Galatasaray (Halil Umut Meler)

4 MART PAZARTESİ

17:00 Adana Demirspor - Fatih Karagümrük (Murat Erdoğan)
20:00 Alanyaspor - Trabzonspor (Volkan Bayarslan)
20:00 Antalyaspor - Gaziantep FK (Direnç Tonusluoğlu)

Kaynak: Haber MERKEZİ

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29 Şub 2024 - 13:27 - Spor

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