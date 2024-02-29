Dev derbinin hakemi belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu 28. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemleri açıkladı. Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak dev derbiyi Halil Umut Meler yönetecek.
ALANYASPOR-TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ
Süper Lig'de 28.haftada Alanyaspor'un sahasında Trabzonspor'u konuk edeceği maçın hakemi Volkan Bayarslan olacak. Alanyaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak dev maç, 4 Mart Pazartesi günü saat 20:00’de Alanya Oba Stadyumu’nda oynanacak.
1 MART CUMA
20:00 Kasımpaşa - Sivasspor (Burak Şeker)
2 MART CUMARTESİ
13:30 Ankaragücü - İstanbulspor (Muhammet Ali Metoğlu)
16:00 Çaykur Rizespor - Kayserispor (Burak Pakkan)
19:00 Hatayspor - Fenerbahçe (Atilla Karaoğlan)
3 MART PAZAR
13:30 Başakşehir - Samsunspor (Abdullah Buğra Taşkınsoy)
13:30 Pendikspor - Konyaspor (Ümit Öztürk)
19:00 Beşiktaş - Galatasaray (Halil Umut Meler)
4 MART PAZARTESİ
17:00 Adana Demirspor - Fatih Karagümrük (Murat Erdoğan)
20:00 Alanyaspor - Trabzonspor (Volkan Bayarslan)
20:00 Antalyaspor - Gaziantep FK (Direnç Tonusluoğlu)
Kaynak: Haber MERKEZİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.