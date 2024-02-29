Alanya'ya yeni bölümler geliyor! İşte Alanya Üniversitesi'nin stratejik planı

ALANYA Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mesut Güner, 2024-2028 döneminin stratejik planını katılımcılara aktardı. Üniversitenin 2011'de kurulmasından bu yana misyonunun, bölgenin doğal, kültürel, ekonomik ve sosyal gereksinimlerini göz önünde bulundurmak olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Güner; çağdaş teknolojiye hâkim, yüksek nitelikli eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama programlarıyla kentsel ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Alanya Üniversitesi’nin, çok kültürlü, uluslararası, öncü ve örnek bir üniversite olma vizyonuyla yola çıktığını ve bu vizyonu temel hedef olarak benimsediğini aktaran Prof.Dr. Mesut Güner, sözlerine şu ifadelerle devam etti: “Üniversite olarak öncelikli hedefimiz, çok yönlü düşünce yapısına sahip, liderlik ve problem çözme becerilerini geliştirmiş, takım çalışmasına yatkın, analitik ve sentetik düşünme kabiliyetleri edinmiş, açık ve ikna edici bir şekilde düşüncelerini ifade edebilen, kültürel zenginlikleri içeren uluslararası ilişkiler kurabilen bireyler yetiştirmektir. Vizyonumuz; ulusal ve Uluslararası alanda yenilikçi, yaratıcı ve öğrenci odaklı öğrenme yaklaşımlarını kullanan, toplumsal yararı gözeten, geleceği şekillendirmek üzere teknolojiyi yakından takip eden çağdaş ve öncü bir üniversite olmaktır”

ALANYA ÜNİVERSİTESİ’NDE AÇILMASI PLANLANAN YENİ PROGRAMLAR

Alanya Üniversitesi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda, Rektör Prof.Dr. Mesut Güner, üniversitenin akademik teşkilat şeması, yeni açılması planlanan bölümler hakkında bilgiler verdi. Rektör Prof.Dr. Mesut Güner; “İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nde, öğrencilere geniş bir perspektif sunacak olan İşletme (Türkçe-İngilizce), Yönetim Bilişim Sistemleri (Türkçe) ve Psikoloji bölümlerini başlatmayı planlıyoruz. Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde, bireylerin sağlıklı yaşam biçimlerine katkı sağlayacak Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon programlarını açmayı hedefliyoruz. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde, çağımızın gereksinimlerine uygun olarak İç Mimarlık, Yazılım Mühendisliği, Siber Güvenlik Mühendisliği ve Mimarlık (Türkçe) programlarını sunmayı planlıyoruz. Meslek Yüksek Okulumuzda ise, sektörün ihtiyaçlarına yönelik olarak birçok alanda yeni programlar açarak hem öğrencilere hem de Alanya ilçesine katkı sunmayı amaçlıyoruz. Açılacak bölümlerdeki kontenjan önerimiz 40 öğrenciyle sınırlı olacak olup, bu sayede öğrencilere daha fazla bireysel ilgi ve destek sağlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.

ÜNİVERSİTENİN YABANCI ÖĞRENCİ SAYISI YÜZDE 83 ARTTI

Deneyimli ve alanında uzman öğretim kadrosu ile öğrencilerine kaliteli bir eğitim sunulduğuna dikkat çeken Rektör Prof.Dr. Mesut Güner; üniversitede artan öğrenci topluluklarının, sosyal aktiviteler ve önemli organizasyonlar ile hem üniversitenin hem de Alanya’nın gelişmesine katkıda bulunduğuna dikkat çekti. Hali hazırda üniversitede 12 öğrenci topluluğunun bulunduğunu dile getiren. Prof.Dr. Güner, ÖSYM kontenjanlarındaki doluluk oranının yükseldiğini hatırlattı. Üniversitedeki yabancı öğrenci sayılarının bölüm ve dağılımı hakkında da konuşan Prof.Dr. Güner, 2022 yılında üniversitede okuyan yabancı öğrenci sayısında yüzde 83’lük artış gerçekleştiğini söyledi. “Alanya Üniversitesi, 2023 Bahar döneminde 5 yurt dışı ve 1 yurt içi fuara katılarak (Kırgızistan, Kazakistan, Irak, Cezayir, Azerbaycan ve İstanbul'da), uluslararası alanda güçlü bir varlık sergiledi. 2023-24 döneminde ise 16 farklı ülkeden toplamda 83 yabancı öğrenciyi bünyesine katarak (en fazla Rusya, Kazakistan ve İran'dan), küresel çapta çeşitliliği ve uluslararası öğrenci potansiyelini artırdı. Toplamda, 26 farklı ülkeden 146 yabancı öğrenciye ev sahipliği yaparak, kültürel çeşitliliği ve uluslararası öğrenci profiline önemli bir katkı sağladı. Alanya Üniversitesi'nin uluslararası arenadaki bu güçlü varlığı, akademik mükemmeliyetin yanı sıra kültürel etkileşim ve uluslararası iş birliği açısından da önemli bir başarı olarak değerlendiriyoruz” diyen Prof.Dr. Güner, üniversite çalışmalarını şu sözlerle aktarmaya devam etti: Üniversite sanayi iş birliği ile yapılacak proje ve faaliyetlere çok önem veriyoruz. Bu kapsamda Siber Vatan programı kapsamında Kalkınma ajansı ile iş birliği protokolünü imzaladık. Girişimcilik Günleri Kapsamında Kalkınma ajansı ile iş birliği protokolü yapıldı. Öğrencilerimiz girişimcilik yarışmasına hazırlandı, bu yarışmalarda dereceler elde edildi. Avogusto-Alanya avokadosu ile sağlıklı atıştırmalık” girişimcilik fikri birinci olmuştur. Türkiye ekonomisinin itici gücü hizmet sektöründe her geçen gün büyüyen Hizmet İhracatçıları Birliği’ne Alanya Üniversitesi olarak üye olduk. Alanya Üniversitesi’de görevli personel ve öğrencilerin yaptıkları bilimsel çalışmaların ulusal ve uluslararası düzeyde yayınlanmasını teşvik etmek üzere akademik teşvik programı uygulanmaktadır. Üniversite Senatosu tarafından 07.08.2023 tarihinde kabul edilen Akademik Teşvik Yönergesi, 2023 yılı başlangıcından itibaren yayımlanan bilimsel çalışmaları kapsamaktadır. Alanya’ya nitelikli bir tekno park kazandırılması için yoğun faaliyet ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz” (Alanya Üniversitesi/BÜLTEN)