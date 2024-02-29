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Otobüste dehşet kamerada! 77 yaşındaki yaşlı adamı lise müdürü ve oğlu öldüresiye dövdü

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Mersin'de toplu taşıma otobüsünde seyahat eden 77 yaşındaki yaşlı adam ve 71 yaşındaki eşine Lise müdürü ve oğlu acımasızca saldırarak darp etti. Yaşanan korkunç anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Otobüste dehşet kamerada! 77 yaşındaki yaşlı adamı lise müdürü ve oğlu öldüresiye dövdü
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Olay, 15 Aralık 2023'te merkez Toroslar ilçesinde meydana geldi. Mersin Şehir Hastanesi'ne ilerleyen otobüste yolculuk yapan bir lisenin müdürü olduğu öğrenilen İsmet T. ile oğlu Ahmet Oğuz T. (17), kalp pili takılı olan, felçli olduğu için vücudunun sağ kısmını tam olarak kullanamayan ve böbrek yetmezliği çeken R.P. ve eşi H.P. ile tartıştı. Tartışma sırasında önce Ahmet Oğuz T. ardından da babası İsmet T., çifte saldırdı.

Vicdanları sızlatan olayın görüntüsü ortaya çıktı Okul müdürü ve oğlu yaşlı çifti feci şekilde dövdü
Kendine hakim olamayan okul müdürü İsmet T., R.P.'nin üzerine çıkarak, darbetti. O anlar ise otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Vicdanları sızlatan olayın görüntüsü ortaya çıktı Okul müdürü ve oğlu yaşlı çifti feci şekilde dövdü

OKUL MÜDÜRÜ TUTUKLANDI

Görüntüleri yeni ortaya çıkan olayın şüphelilerinden baba ile oğlunun aynı tarihte polis tarafından gözaltına alındığı, ifadelerinin ardından İsmet T.'nin tutuklandığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

# Polis, 2023, Aralık, hakim

29 Şub 2024 - 13:29 - Asayiş

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