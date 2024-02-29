Olay, 15 Aralık 2023'te merkez Toroslar ilçesinde meydana geldi. Mersin Şehir Hastanesi'ne ilerleyen otobüste yolculuk yapan bir lisenin müdürü olduğu öğrenilen İsmet T. ile oğlu Ahmet Oğuz T. (17), kalp pili takılı olan, felçli olduğu için vücudunun sağ kısmını tam olarak kullanamayan ve böbrek yetmezliği çeken R.P. ve eşi H.P. ile tartıştı. Tartışma sırasında önce Ahmet Oğuz T. ardından da babası İsmet T., çifte saldırdı.
Vicdanları sızlatan olayın görüntüsü ortaya çıktı Okul müdürü ve oğlu yaşlı çifti feci şekilde dövdü
Kendine hakim olamayan okul müdürü İsmet T., R.P.'nin üzerine çıkarak, darbetti. O anlar ise otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Vicdanları sızlatan olayın görüntüsü ortaya çıktı Okul müdürü ve oğlu yaşlı çifti feci şekilde dövdü
OKUL MÜDÜRÜ TUTUKLANDI
Görüntüleri yeni ortaya çıkan olayın şüphelilerinden baba ile oğlunun aynı tarihte polis tarafından gözaltına alındığı, ifadelerinin ardından İsmet T.'nin tutuklandığı öğrenildi.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.