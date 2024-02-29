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Yıllardır yapılan yanlış çıktı! İçine bunu asla eklemeyin...

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Ünlü bilim insanı yaptığı açıklamayla kahve severleri şok etti. Kahve hemen herkesin sevdiği içecekler arasında yer alırken, kahvenin içerisinde yer alan bileşenler sanılanın aksine kişiye fayda sağlamaktadır.

Yıllardır yapılan yanlış çıktı! İçine bunu asla eklemeyin... mask
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Bu noktada kahvenin elbette bilinçli tüketilmesi son derece önemli bir husus olurken, kahvenin içerisine ilave edeceğiniz tek bir süt tanesi dahi kahvenin faydasının yok olmasına neden oluyor. Kahve aşırıya kaçılmadığı süre zarfında sağlıklı alternatiflerden bir tanesi olurken, kahvenin kontrollü içilmesi kalp hastalığı, diyabet ve Parkinson riskini azalttığı söylenmektedir.

Ancak kahvenin içerisine süt ilavesinde bulunulduğunda içerisindeki tüm yararlı bileşenlerin ortadan kalktığını söyleyen sinir bilimci Robert Love konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu.  "Kahveden maksimum faydayı istiyorsanız kahvenize asla süt eklemek istemezsiniz. Yani süt, krema, kahvede harika bir tada sahip, kesinlikle anlıyorum.

Ve bu süt ürünlerini ekleyerek kahvenin faydalarını büyük ölçüde azaltıyorsunuz. Örneğin kahve, Amerikan beslenmesindeki en önemli polifenol kaynağıdır." Kahve polifenol açısından oldukça zengin bir içecek olurken, polifenollerin belirli kanserlerin, kardiyovasküler hastalıkların, diyabetin ve nörodejeneratif hastalıkların gelişimine karşı büyük bir koruma sağladığı düşünülmektedir.

Kahve aynı zamanda bağırsak sağlığı açısından önemli bir içecek olurken beynimiz açısından da faydalı bulunmaktadır. Ancak kahvenin içerisinde yer alan tüm faydalardan yararlanabilmek için süt ilave etmeden tüketmeyi tercih edebilirsiniz.

Kaynak: Medyatava

# Yer, Son

29 Şub 2024 - 13:03 - Gündem

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