Özçelik ve Yücel arasında ‘Sosyal Kart’ polemiği: "Sayın Yücel'e yanlış anlatılmış olmalı"

YÜCEL’İN eksik bilgilendirilmiş olduğunu söyleyen Özçelik, “Çalışma arkadaşları sanırım kendisine doğru bilgi vermemişler ve Sayın Yücel’i mahcup ettiler. Bizim projemiz ile Sayın Belediye Başkanı’nın cevaben bahsettiği hususlar arasındaki tek benzerlik araç olarak kullanılan plastik kartın kendisi. Projemiz plastik kart değil, projenin kendisini anlatmamışlar. Halkımızı yanıltmaya yönelik açıklamalar doğru değil. Liyakatli ve tecrübeli ekibimizle hayata geçireceğimiz projelerimiz, halkımızın yararına olacak” dedi. CHP Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik esnaf ziyaretlerinin ardından seçim çalışmalarına Bademağacı ve Oba Alacami Mahalleleri’nde devam etti. Mahalle sakinlerinin “Mahallemize ilk gelen siz oldunuz” diyerek karşıladığı Özçelik’e CHP İlçe Başkanı Bülent Kandemir, Belediye Meclis Üyesi Adayları ve partililer de eşlik etti. Osman Tarık Özçelik ve ekibi, buradaki vatandaşlar tarafından görsel şölenle karşılandı. İlköğretim Okulu’nun bahçesinde gerçekleştirilen buluşmaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken Mahalle Muhtarı Yaşar Göde ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Muhtar Göde mahallesine cami ile düğün salonu yapılmasını, bozuk yolların asfaltlanmasını istedi.

TOPU TACA ATMAYIZ

Vatandaşlara seslenen Özçelik, “Takavit” adlı sosyal medya fenomeniyle Alanya’daki yolların içler acısı halini hicvettiklerini hatırlattı. Çekilen videolarda rol yapmadığını söyleyen Özçelik yaşadıklarını şöyle anlatı: “Video yayınlandıktan sonra gidip yola yama yapmışlar. “Video çekin bizim bozuk yolları da yapsınlar” şeklinde, vatandaşlarımızdan yüzlerce mesaj geldi. Velev ki Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin hizmeti eksik kaldı. Göreve geldiğimizde Alanya Belediyesi olarak bu eksikliği biz gidereceğiz. Topu taca atmayız. Alanya Belediyesi’nin geliri o kadar çok ki, kovanın delikleri tıkandığında halkın ihtiyaçları da rahatça görülür. Belediye, yapabileceği halde yapmıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi bir çok caddeyi Alanya Belediyesi’ne verdi buna rağmen siyasi nedenlerden dolayı büyükşehir belediyesine kara çalınıyor.” dedi.

DALGA GEÇİLECEK KONU DEĞİL

Katıldığı bir televizyon programında kendisi tarafından açıklanan Sosyal Kart projesini eleştiren Alanya Belediye Başkanı ve Adayı Adem Murat Yücel’e yanıt veren Özçelik ”Projemizi anlamamışlar ya da birileri Sayın Başkan’ı yanıltmış” dedi. Özçelik şu açıklamayı yaptı: ”Sayın Yücel, ‘Sosyal kartımız zaten var’ diye açıklama yapmış. Evet, var ama 370 bin nüfuslu Alanya’da sadece 600 kişiye ayda bin lira veriliyor. Bu durum, Alanya için en fazla sembolik bir uygulama olarak tarif edilebilir. Geliri az olan vatandaşlara destek olmak, belediyenin görevidir. Bu dalga geçilecek bir konu değildir. Ekibi doğru bilgi vermemiş ki, Sayın Yücel’i mahcup ettiler. Bizim projemiz 7 yaş altı çocuğuyla otobüse binen annelerin, öğrencilerin ve şehrimizde ikamet eden 18 yaşından küçüklerin toplu ulaşım bedellerinin belediye tarafından karşılanmasıdır. Ayrıca, düzenli geliri olmayan ve ailesine ait herhangi bir mal varlığı bulunmayan ev hanımlarına yılda bir kez asgari ücrete eşit maaş verilecek. Maaşın ödemesi, ilgilisi adına üretilecek sosyal kartlar aracılığıyla yapılacak. Liyakatli ve tecrübeli ekibimizle hayata geçireceğimiz projelerimiz halkımızın yararına olacak.” CHP’li Belediyeleri örnek gösteren Özçelik, Alanya için verdikleri sözleri ve yönetim prensiplerini manifesto haline getirdiklerini ve altına imza attıklarını da hatırlattı. Özçelik ve beraberindeki heyet daha sonra Oba Alacami Mahallesi’ne giderek, Yeşilvadi Köy Evi’nde düzenlenen etkinlikte mahalle sakinleriyle bir araya geldi.