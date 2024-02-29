Dilber'e özendi hamile kaldı: Ukraynalı fenomenden haber var

Tüm Türkiye'de büyük yankı getiren İnci Taneleri dizisindeki Dilber karakterinin pavyon dansına özenen ve Pavyonda dans ederken çekilen videosu viral olan Isabel Lun sosyal medyadan yaptığı açıklama ile hamile olduğunu duyurdu.
ÇOK SAYIDA BEĞENİ VE YORUM ALDI
Genç kadının paylaşımı kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı. Birçok sosyal medya kullanıcısı yaptıkları yorumlarda "İnşallah sağlıcakla kucağına alırsın" temennisinde bulundu.
BABASININ KİMLİĞİNİ SIR GİBİ SAKLIYOR
Bazı sosyal medya kullanıcıları da bebeğin babasını kim olduğunu merak ediyor. Ancak genç kadın bununla ilgili ser verip sır vermiyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.