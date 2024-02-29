Dilber'e özendi hamile kaldı: Ukraynalı fenomenden haber var

Tüm Türkiye'de büyük yankı getiren İnci Taneleri dizisindeki Dilber karakterinin pavyon dansına özenen ve Pavyonda dans ederken çekilen videosu viral olan Isabel Lun sosyal medyadan yaptığı açıklama ile hamile olduğunu duyurdu.

ÇOK SAYIDA BEĞENİ VE YORUM ALDI

Genç kadının paylaşımı kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı. Birçok sosyal medya kullanıcısı yaptıkları yorumlarda "İnşallah sağlıcakla kucağına alırsın" temennisinde bulundu.

BABASININ KİMLİĞİNİ SIR GİBİ SAKLIYOR

Bazı sosyal medya kullanıcıları da bebeğin babasını kim olduğunu merak ediyor. Ancak genç kadın bununla ilgili ser verip sır vermiyor.