29 Şub 2024 - 12:06- Ekonomi G:

Emeklilere bayram müjdesi: Ek ödeme Resmi Gazete’de!

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Emeklilere müjdeli haber geldi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı sigorta türlerinden emekli olanları kapsayan “Emekli Yılı” ilan etmesinin ardından, Resmi Gazete’de yayımlanan detaylara göre 17 milyon emekliye özel ek ödeme yapılacak. Bu kapsamda maaş hesaplarına 5 bin TL ek ödeme yatırılacak. Detaylar haberimizde…

Emeklilere bayram müjdesi: Ek ödeme Resmi Gazete’de! mask
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Emekli Yılı Zamları ve 5 Bin TL Ek Ödeme:

Emekli Yılı kapsamında memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 49,25 oranında eşit maaş zammı yapıldı. Ayrıca Türkiye’nin 100. Yılına özel olarak emeklilere 5 bin TL ek ödeme müjdesi verildi. Bu ek ödeme, Resmi Gazete’de yayımlanan detaylar ile birlikte emeklilerin maaş hesaplarına aktarılacak.

Bayram İkramiyesinde Yüzde 50 Zam:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli vatandaşlara yönelik olarak bayram ikramiyesinde yüzde 50 zam yapılacağını açıkladı. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda ödenen bayram ikramiyesi, 2024 yılında yüzde 50 zam alarak 2 bin TL’den 3 bin TL’ye yükselecek. Bu zam ile birlikte emekliler, iki bayramda toplamda 6 bin TL’lik ödeme alacaklar. Bayram ikramiyesinin Resmi Gazete’de yayımlanması bekleniyor.

Ek Ödeme Tarihleri ve Kontrol İşlemleri:

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdelediği ek ödeme ile bayram ikramiyesi, belirli tarihlerde maaş hesaplarına yatırılacak. Ramazan Bayramı 10 – 12 Nisan, Kurban Bayramı ise 16 – 19 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek. Emekliler, bu tarihlerde maaş hesaplarını kontrol ederek ek ödemelerini alabilecekler.

Kimlere Yatırılacak?

2024 bayram ikramiyesi, yüzde 50 zam ve toplamda 6 bin TL olarak belirlendi. Ancak, bu ek ödemenin kimlere yapılacağı resmi olarak açıklanmadı. Geçmiş yıllarda olduğu gibi, emeklilerin yanı sıra şampiyon sporcular, şehit yakınları, gaziler, terörden zarar görmüş siviller, ölüm aylığı alanlar ve dul-yetimlerin de faydalanacağı biliniyor. Ayrıca, 31 Mart 2024’e kadar emeklilik başvurusu yapanlar da 2024 bayram ikramiyesinden yararlanabilecekler.

Bu müjdeli haberi bekleyen emekliler, detaylı bilgileri ve ödeme tarihlerini öğrenmek için maaş hesaplarını 5 Nisan 2024’e kadar kontrol edebilirler. Resmi açıklamalar ve güncel bilgiler için duyurulara dikkatle takip edilmelidir.

# 2024, yüzde, Mart, türkiye

29 Şub 2024 - 12:06 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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