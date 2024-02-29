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Devlet hastanesini soyup soğana çevirmişler: Bakkaldan çıktı bu kadar malzeme

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Adana’da polisin operasyon düzenlediği bakkal dükkanında çoğu kanser tedavisinde kullanılan 35 bin 206 kutu ilaç ele geçirildi. Farklı devlet hastanelerine ait olduğu belirlenen ilaçları, usulsüz yollarla temin ettiği belirtilen Erdal B. ile eşi Hicran B. gözaltına alındı. Ayrıca ilaçların hastanelerden kim tarafından ve nasıl çıkartıldığının tespit edilmesi için de çalışma başlatıldı. İşte detaylar...

Devlet hastanesini soyup soğana çevirmişler: Bakkaldan çıktı bu kadar malzeme mask
Devlet hastanesini soyup soğana çevirmişler: Bakkaldan çıktı bu kadar malzeme
Devlet hastanesini soyup soğana çevirmişler: Bakkaldan çıktı bu kadar malzeme
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, eşi Hicran B.’nin üzerine ilaç satış ve dağıtım şirket kuran Erdal B.’nin, usulsüz yollarla temin ettiği kanser, insülin, antibiyotik ve alerji ilaçlarını, yurt içi ve dışında sattığını tespit etti. Ekipler, Erdal B.’nin Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi’ndeki bakkal dükkanına operasyon düzenledi.

35 BİN KUTU İLAÇ ELE GEÇİRİLDİ
Adreste yapılan aramada çoğunluğu kanser tedavisinde kullanılan 35 bin 206 kutu ilaç ele geçirildi. Soğuk hava deposunda muhafaza edilmesi gereken ilaçların, rastgele kutularda saklandığı saptandı. Satış hazırlığı yapıldığı belirlenen ilaçlara el konurken, şüpheliler de gözaltına alındı.

DEVLET HASTANELERİNE AİT ÇIKTI
İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince incelemeye alınan ilaçların, önemli bir bölümünün farklı devlet hastanelerine ait olduğu belirlendi. Öte yandan ilaçların, hastanelerden kim tarafından ve nasıl çıkartıldığının tespit edilmesi için de çalışma başlatıldı.

'İHRAÇ EDECEKTİM ELİMDE KALDI'
Emniyete götürülen şüphelilerden Erdal B. ifadesinde, “İlaçları çok önce almıştım. İhraç edecektim ancak enflasyon nedeniyle elimde kaldı, satamadım. İlaçların son kullanma tarihi geçmişti ve imhaya gidecekti” dedi.

SERBEST BIRAKILDILAR
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erdal B. ile Hicran B., çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

# Hava, Son, Devlet, sağlık, satış

29 Şub 2024 - 12:02 - Asayiş

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