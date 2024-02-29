Otomobil piyasasında rekabet fiyatları düşürdü: 500.000 altında bile sıfır araba var

Otomobil piyasasında yaşanan rekabet tüketiciye yaradı. İkinci el araba piyasasında yaşanan durgunluk sonrası harekete geçen otomobil üreticileri fiyatları neredeyse yarıya kadar çekti.
İşte, 500 bin TL’nin altında satışa sunulan bazı sıfır otomobil modelleri ve güncel fiyatları:
Citroen Ami: 421.000 TL
Model Yılı: 2024
Versiyonu: Standart
Yakıt Tipi: Elektrikli
Fiat Fiorino Cargo: 623.000 TL
Model Yılı: 2024
Versiyonu: 1.3 M.Jet 95Hp E6.4
Yakıt Tipi: Dizel
Hyundai i10 1.0 MPI 67 PS Jump (Manuel): 780.000 TL
Model Yılı: 2024
Versiyonu: 1.0 MPI 67 PS Jump
Yakıt Tipi: Benzin
Hyundai i10 1.0 MPI 67 PS Jump (AMT): 830.000 TL
Model Yılı: 2024
Versiyonu: 1.0 MPI 67 PS Jump
Yakıt Tipi: Benzin
Şanzıman Tipi: Otomatik
Hyundai i10 1.2 MPI 84 PS Style (AMT): 850.000 TL
Model Yılı: 2024
Versiyonu: 1.2 MPI 84 PS Style
Yakıt Tipi: Benzin
Şanzıman Tipi: Otomatik
Hyundai i10 1.2 MPI 84 PS Elite Çift Renk (AMT): 910.000 TL
Model Yılı: 2024
Versiyonu: 1.2 MPI 84 PS Elite Çift Renk
Yakıt Tipi: Benzin
Şanzıman Tipi: Otomatik
Eğer siz de uygun fiyatlı sıfır otomobil arayışındaysanız, bu güncel fiyat listelerine göz atmadan karar vermemenizi öneriyoruz. İhtiyacınıza ve bütçenize en uygun otomobili bulmak için markaların kampanyalarını takip etmeyi unutmayın!
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.