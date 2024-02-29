- Ekonomi

Otomobil piyasasında rekabet fiyatları düşürdü: 500.000 altında bile sıfır araba var

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Geçtiğimiz yıllarda aşırı şekilde yükselen ve önü alınamayan sıfır ve ikinci el araç piyasasında sular duruluyor. Sıfır araba alamayan vatandaşların ikinci ele yönlenmesi ile birlikte rekabete giren otomobil üreticileri fiyat kırmaya devam ediyor. 500.000 TL altında bile sıfır araba bulmak mümkün.

Otomobil piyasasında rekabet fiyatları düşürdü: 500.000 altında bile sıfır araba var mask
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Otomobil piyasasında yaşanan rekabet tüketiciye yaradı. İkinci el araba piyasasında yaşanan durgunluk sonrası harekete geçen otomobil üreticileri fiyatları neredeyse yarıya kadar çekti.

İşte, 500 bin TL’nin altında satışa sunulan bazı sıfır otomobil modelleri ve güncel fiyatları:

Citroen Ami: 421.000 TL

Model Yılı: 2024
Versiyonu: Standart
Yakıt Tipi: Elektrikli

Fiat Fiorino Cargo: 623.000 TL

Model Yılı: 2024
Versiyonu: 1.3 M.Jet 95Hp E6.4
Yakıt Tipi: Dizel

Hyundai i10 1.0 MPI 67 PS Jump (Manuel): 780.000 TL

Model Yılı: 2024
Versiyonu: 1.0 MPI 67 PS Jump
Yakıt Tipi: Benzin

Hyundai i10 1.0 MPI 67 PS Jump (AMT): 830.000 TL

Model Yılı: 2024
Versiyonu: 1.0 MPI 67 PS Jump
Yakıt Tipi: Benzin
Şanzıman Tipi: Otomatik

Hyundai i10 1.2 MPI 84 PS Style (AMT): 850.000 TL

Model Yılı: 2024
Versiyonu: 1.2 MPI 84 PS Style
Yakıt Tipi: Benzin
Şanzıman Tipi: Otomatik

Hyundai i10 1.2 MPI 84 PS Elite Çift Renk (AMT): 910.000 TL

Model Yılı: 2024

Versiyonu: 1.2 MPI 84 PS Elite Çift Renk
Yakıt Tipi: Benzin
Şanzıman Tipi: Otomatik

Eğer siz de uygun fiyatlı sıfır otomobil arayışındaysanız, bu güncel fiyat listelerine göz atmadan karar vermemenizi öneriyoruz. İhtiyacınıza ve bütçenize en uygun otomobili bulmak için markaların kampanyalarını takip etmeyi unutmayın!

# 2024, Karar, fiyat, Otomobil

29 Şub 2024 - 11:59 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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