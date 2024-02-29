Otomobil piyasasında rekabet fiyatları düşürdü: 500.000 altında bile sıfır araba var

Otomobil piyasasında yaşanan rekabet tüketiciye yaradı. İkinci el araba piyasasında yaşanan durgunluk sonrası harekete geçen otomobil üreticileri fiyatları neredeyse yarıya kadar çekti.

İşte, 500 bin TL’nin altında satışa sunulan bazı sıfır otomobil modelleri ve güncel fiyatları:

Citroen Ami: 421.000 TL

Model Yılı: 2024

Versiyonu: Standart

Yakıt Tipi: Elektrikli

Fiat Fiorino Cargo: 623.000 TL

Model Yılı: 2024

Versiyonu: 1.3 M.Jet 95Hp E6.4

Yakıt Tipi: Dizel

Hyundai i10 1.0 MPI 67 PS Jump (Manuel): 780.000 TL

Model Yılı: 2024

Versiyonu: 1.0 MPI 67 PS Jump

Yakıt Tipi: Benzin

Hyundai i10 1.0 MPI 67 PS Jump (AMT): 830.000 TL

Model Yılı: 2024

Versiyonu: 1.0 MPI 67 PS Jump

Yakıt Tipi: Benzin

Şanzıman Tipi: Otomatik

Hyundai i10 1.2 MPI 84 PS Style (AMT): 850.000 TL

Model Yılı: 2024

Versiyonu: 1.2 MPI 84 PS Style

Yakıt Tipi: Benzin

Şanzıman Tipi: Otomatik

Hyundai i10 1.2 MPI 84 PS Elite Çift Renk (AMT): 910.000 TL

Model Yılı: 2024

Versiyonu: 1.2 MPI 84 PS Elite Çift Renk

Yakıt Tipi: Benzin

Şanzıman Tipi: Otomatik

Eğer siz de uygun fiyatlı sıfır otomobil arayışındaysanız, bu güncel fiyat listelerine göz atmadan karar vermemenizi öneriyoruz. İhtiyacınıza ve bütçenize en uygun otomobili bulmak için markaların kampanyalarını takip etmeyi unutmayın!