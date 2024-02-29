Valisi Şahin’in eşi Ebru Şahin Alanya’da şehit anneleriyle buluştu

ALANYA Kaymakamlığı ve Alanya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü organizasyonluğunda gerçekleştirilen kahvaltı programına Antalya Valisi Hulusi Şahin’in eşi Ebru Şahin, Kaymakam Ürkmezer’in eşi Miray Ürkmezer, Sosyal Hizmet Merkezi Müdür Yardımcısı Sevgi Abacı, SHM personelleri ve şehitlerimizin aileleri katıldı. Programda Ebru Şahin ve Miray Ürkmezer şehit anneleriyle sohbet ederek tek tek hal ve hatırlarını sordular. Şehit anneleriyle bir araya gelmekten mutluluk ve gurur duyduğunu söyleyen Ebru Şahin, devletin her zaman şehit ailelerinin yanlarında olduğunu hatırlatarak kendilerine sağlıklı uzun ömürler diledi. Program sonunda şehit anneleriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirildi. (Alanya Kaymakamlığı/BÜLTEN)