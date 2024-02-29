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Valisi Şahin’in eşi Ebru Şahin Alanya’da şehit anneleriyle buluştu

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Antalya Valisi Hulusi Şahin’in eşi Ebru Şahin ve Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer’in eşi Miray Ürkmezer Alanya’da yaşayan şehit aileleriyle kahvaltı programında bir araya geldi

Valisi Şahin’in eşi Ebru Şahin Alanya’da şehit anneleriyle buluştu mask
Valisi Şahin’in eşi Ebru Şahin Alanya’da şehit anneleriyle buluştu
Valisi Şahin’in eşi Ebru Şahin Alanya’da şehit anneleriyle buluştu
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ALANYA Kaymakamlığı ve Alanya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü organizasyonluğunda gerçekleştirilen kahvaltı programına Antalya Valisi Hulusi Şahin’in eşi Ebru Şahin, Kaymakam Ürkmezer’in eşi Miray Ürkmezer, Sosyal Hizmet Merkezi Müdür Yardımcısı Sevgi Abacı, SHM personelleri ve şehitlerimizin aileleri katıldı. Programda Ebru Şahin ve Miray Ürkmezer şehit anneleriyle sohbet ederek tek tek hal ve hatırlarını sordular. Şehit anneleriyle bir araya gelmekten mutluluk ve gurur duyduğunu söyleyen Ebru Şahin, devletin her zaman şehit ailelerinin yanlarında olduğunu hatırlatarak kendilerine sağlıklı uzun ömürler diledi. Program sonunda şehit anneleriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirildi. (Alanya Kaymakamlığı/BÜLTEN)

Valisi Şahin’in eşi Ebru Şahin Alanya’da şehit anneleriyle buluştu

Valisi Şahin’in eşi Ebru Şahin Alanya’da şehit anneleriyle buluştu

Valisi Şahin’in eşi Ebru Şahin Alanya’da şehit anneleriyle buluştu

# Sosyal, Alanya, Antalya, şahin

29 Şub 2024 - 11:41 - Gündem

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