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Flaş gelişme! Ali İhsan Varol dolandırıldı

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Kanun dışı işler yapan şirketler ve bireyler, halkı zarara uğratıyor. Ünlü televizyon sunucusu Ali İhsan Varol, internet üzerinden yaptığı bir alışverişin ardından yaşadığı sıkıntıyı sosyal medyada paylaşarak diğerlerini uyarmış oldu.

Flaş gelişme! Ali İhsan Varol dolandırıldı mask
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Teknolojinin günlük yaşama her geçen gün daha fazla dahil olmasıyla yaşanan mağduriyet ve dolandırıcılık faaliyetleri de artıyor. 'Kelime Oyunu' yarışması ile tanınan sunucu Ali İhsan Varol, internet ortamından yaptığı bir işlem sonucunda dolandırıldığını açıkladı.

Takipçilerine de seslenen Varol, "Biz yandık siz yanmayın" diyerek uyarıda bulundu.

'DOLANDIRILDIK, ALIŞVERİŞ YAPMAYINIZ'

Varol, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak "Dolandırıldık… https://arcelikavm.com dan alışveriş yapmayınız… Depo ve ofis adreslerinde yeller esiyor… E-ofis dedikleri Aquapark AVM’ nin kendilerinden haberi bile yok. Her tarafa şikayet ettik ama site hala aktif. Biz yandık siz yanmayın…" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Karar

# Yer, Sosyal, internet

29 Şub 2024 - 10:29 - Asayiş

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