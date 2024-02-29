Flaş gelişme! Ali İhsan Varol dolandırıldı

Teknolojinin günlük yaşama her geçen gün daha fazla dahil olmasıyla yaşanan mağduriyet ve dolandırıcılık faaliyetleri de artıyor. 'Kelime Oyunu' yarışması ile tanınan sunucu Ali İhsan Varol, internet ortamından yaptığı bir işlem sonucunda dolandırıldığını açıkladı.

Takipçilerine de seslenen Varol, "Biz yandık siz yanmayın" diyerek uyarıda bulundu.

'DOLANDIRILDIK, ALIŞVERİŞ YAPMAYINIZ'

Varol, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak "Dolandırıldık… https://arcelikavm.com dan alışveriş yapmayınız… Depo ve ofis adreslerinde yeller esiyor… E-ofis dedikleri Aquapark AVM’ nin kendilerinden haberi bile yok. Her tarafa şikayet ettik ama site hala aktif. Biz yandık siz yanmayın…" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Karar