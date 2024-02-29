Helikopter denize düştü! Ekiplerin hamlesi hayat kurtardı

Polis bugün yaptığı açıklamada, Norveç'in batısındaki okyanusa düşen helikopterde bir kişinin öldüğünü, beş kişinin de yaralandığını söyledi. Reuters’ta yer alan habere görey yetkililer, Bristow Norveç tarafından işletilen Sikorsky S-92 helikopterin, kazanın meydana geldiği sırada arama kurtarma eğitimi görevinde olduğunu söyledi.
Polis yaptığı açıklamada, gemideki altı kişinin kurtarma görevlileri tarafından denizden çıkarıldığını, ancak birinin daha sonra hastanede hayatını kaybettiği açıklandığını söyledi. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor. Helikopteri üreten Sikorsky şirketi dün yaptığı açıklamada güvenliğin en büyük önceliği olduğunu ve soruşturmayı desteklemeye hazır olduğunu söyledi.
Enerji grubu Ekinor (EQNR.OL) helikopterin normalde şirketin Kuzey Denizi'ndeki Oseberg petrol ve gaz sahasındaki platformlara hizmet veren bir arama kurtarma uçağı olduğunu söyledi.
Kaynak: Karar
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.