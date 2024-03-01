Gökdere Konaklamalı Orman Parkı işletmesi kiraya verilecek

KONYAALTI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN
Konyaaltı Orman İşletme Müdürlüğü, Konyaaltı İlçesi, Gökdere Mevkii’nde, Konyaaltı Orman İşletme Şefliği Amenajman Planı 99 No.lu bölme içerisinde kalan, 3,38 Ha. Alanlı Gökdere Konaklamalı Orman Parkı işletme hakkının kiraya verilmesi işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile Orman Parkları Yönetmeliği’nin 10 uncu maddesi uyarınca Kapalı teklif (Artırma) usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
- İDARENİN :
a) Adresi
Sedir Mah. Vatan Bulvarı Muratpaşa /ANTALYA
b) Telefon ve faks numarası
: 0 242 345 1448
c) Elektronik posta adresi
: dilekoztekin@ogm.gov.tr
- İHALEYE KONU MESİRE YERİNİN NİTELİĞİ, YERİ VE YÜZÖLÇÜMÜ:
Niteliği
İli
İlçesi
Köyü
Mevkii
Yüz ölçümü
Muhdesatı
İşletme Hakkı Kira
Süresi
Orman (Devletin hüküm ve tasarrufu
altındaki yer)
Antalya
Konyaaltı
Hurma
Gökdere
3,38 Ha.
Tesissiz
20 Yıl
- İHALE KONUSU İŞİN :
a) İşin Niteliği, Nev’i ve Miktarı (Fiziki)
: Gökdere Konaklamalı Orman Parkı’nda yer alan gelir getirici tesislerin (1 adet Kır Kahvesi, 1 adet Kır Lokantası, 2 adet Yöresel Ürünler ve Sergi Satış Yeri, 100 adet Çadır Kamp Ünitesi, 15 adet Karavan Kamp Ünitesi , 1 adet Yüzme Havuzu(12,5m*25m), 1 adet Sıhhi Tesis Kompleksi, 1 adet Macera Parkı ve 1 adet Büfe) işletme hakkının, 6831 Sayılı Orman Kanunu’nun 25 ve Ek 8’inci maddesi uyarınca kiraya verilmesi.
a) Tahmin edilen yıllık
işletme hakkı kira bedeli
: 662.000,00 TL
b) Geçici teminat miktarı
: 198.600,00 TL (Tahmin edilen bedelin % 30’u )
- İHALENİN :
a) Yapılacağı yer
: Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Misafirhanesi (Finike Salonu)
b) Tarih ve saati
: 08 / 03 / 2024- 11 : 00
- İSTEKLİLERİN İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE YETERLİK
KRİTERLERİ İLE İSTENİLEN BELGELER :
5.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan bilgi ve belgeleri teklifleri
kapsamında sunmaları gerekir.
5.1.1. İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak, tüzel kişi olması halinde
ise T.C. kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak,
5.1.2. Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,
5.1.5. İhale tarihinden en fazla 1 ay önceki tarih esas alınmak kaydıyla kesinleşmiş vergi
borcu olamadığına dair, bağlı olduğu vergi dairesinden alınan belge ( kamu kurumları hariç ),
5.1.6. İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınmak kaydıyla kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) dan alınan belge, ( Kamu
kurumlarından istenmeyecek).
5.1.9. Kapalı Teklif Usulü İhale Şartnamesi ve eklerinin (İhale dokümanının) satış
bedelinin ödenmesini müteakip, idareden alınacak “İhale Dokümanı Satış Belgesi”,
5.1.10. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
5.2. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya noter tasdikli suretini vermek
zorundadır.
- İHALEYE AİT ŞARTNAME VE EKLERİ (İHALE DOKÜMANI):
İhale Şartnamesi ve ekleri (İhale dokümanı) idarenin adresindeki İhale Biriminde görülebilir ve 1.000,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların, İhale Şartnamesi ve eklerini (İhale dokümanı) satın almaları zorunludur. İstekliler, ihale dokümanının satış bedelini, Konyaaltı Orman İşletme Müdürlüğünün veznesine ya da Ziraat Bankası Antalya Şubesi’ndeki IBAN TR69 0001 0012 3691 6895 2350 01 numaralı hesabına yatıracaklardır.
7. TEKLİFLERİN SUNULMA ŞEKLİ :
7.1. Teklif mektubunu içeren iç zarf ve geçici teminata ait alındı makbuzu veya banka teminat mektubu ile ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler ikinci zarfa (Dış zarf) konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya tüzel kişi unvanı, tebligata esas olarak göstereceği açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın
yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya kaşelenir/mühürlenir.
7.2. Teklifler, 08/03/2024 Cuma günü saat 10:30 a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında, idarenin adresindeki İhale Komisyonu Başkanlığına teslim edilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan
istekliye iade edilir.
7.3. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme
konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve değerlendirmeye alınmaz.
7.4. İstekliler tekliflerini, “Tahmin edilen yıllık işletme hakkı kira bedeli” üzerinden
artırma yapmak suretiyle vereceklerdir. Bu ihalede uygun bedel; Tahmin edilen yıllık işletme hakkı kira bedelinden aşağı olmamak üzere, teklif edilen bedellerin en yükseğidir.
7.5. Komisyon başkanlığına verilen teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve
değiştirilemez.
8. İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir. İLAN OLUNUR.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.