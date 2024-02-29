Trendyol Süper Lig yayıncısı belirsizliğini koruyor

Trendyol Süper Lig'in yayıncı kuruluşunun kim olacağı hala belirsizliğini koruyor. 2024-2025 sezonunda mevcut yayıncı olan beIN Sports'la sözleşme sona eriyor. Yayın ihalesi için dört firmanın ihale şartnamesi aldığı bilinirken, o firmalardan biri olan Saran Medya teklifini 150 milyon euroya yükseltti. Ayrıca Yayın İhale Komisyonu ve Saran Medya arasında yapılan görüşmede Saran Grubu, ihale süresinin 3 yıl değil 5 yıl olmasını talep etti.

TFF bu teklifi beklemeye alırken, beIN Sports'tan geri dönüş bekleniyor. TFF daha önce yaptığı açıklamada ihale sürecinin 29 Şubat 2024'te tamamlanmasını beklediğini belirtmişti.