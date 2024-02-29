Trendyol Süper Lig yayıncısı belirsizliğini koruyor

Trendyol Süper Lig'in yayıncı kuruluşunun kim olacağı hala belirsizliğini koruyor. 2024-2025 sezonunda mevcut yayıncı olan beIN Sports'la sözleşme sona eriyor. Yayın ihalesi için dört firmanın ihale şartnamesi aldığı bilinirken, o firmalardan biri olan Saran Medya teklifini 150 milyon euroya yükseltti. Ayrıca Yayın İhale Komisyonu ve Saran Medya arasında yapılan görüşmede Saran Grubu, ihale süresinin 3 yıl değil 5 yıl olmasını talep etti.
TFF bu teklifi beklemeye alırken, beIN Sports'tan geri dönüş bekleniyor. TFF daha önce yaptığı açıklamada ihale sürecinin 29 Şubat 2024'te tamamlanmasını beklediğini belirtmişti.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.