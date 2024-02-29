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Almanya, ABD'ye ait hava aracını vurdu

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Kızıldeniz'de devam eden çatışmalara dün müdahil olan Alman ordusunun imza attığı skandal kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Almanya ordusuna ait savaş gemisinin Husilere ait olduğunu düşünerek saldırı düzenlediği İHA'nın ABD'ye ait olduğu ortaya çıktı.

Almanya, ABD'ye ait hava aracını vurdu mask
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Dün, Kızıldeniz'e konuşlandırılan Alman firkateyninin ilk Husi saldırısını püskürttüğü açıklanmış, DPA kaynaklarına göre, AB'nin deniz taşımacılığını koruma misyonu kapsamında Kızıldeniz'e konuşlandırılan Alman donanması Hessen firkateyni, İran destekli Husi milislerinin Yemen'deki saldırısını ilk kez püskürtmüş, kaynaklar, geminin Salı gecesi iki düşman hedefine başarıyla saldırdığını söylemişti.

VURULAN HAVA ARACI ABD'YE AİT ÇIKTI

Bu açıklamadan saatler sonra Alman gemisinin imza attığı hata ortaya çıktı. CNN International'de yer alan habere göre, Alman gemisinin Husi drone'u zannederek saldırdığı hava aracı ABD'ye ait çıktı. Olaya aşina bir ABD savunma yetkilisi, Alman savaş gemisinin Husilere ait bir İHA'ya ateş açtığını düşündüğünü ancak bunun ABD'ye ait bir İHA olduğu ortaya çıktığını söyledi.

ALMAN ORDUSU "YANLIŞLIKTAN" BAHSETMEDİ

Yetkili, firkateynin ABD insansız hava aracına hangi silahla ateş açtığının belirsiz olduğunu söyledi. Alman ordusunun açıklamasında ABD insansız hava aracına yanlışlıkla ateş açılmasından söz edilmiyordu.

Almanya, ABD'ye ait hava aracını vurdu

Kaynak: Sondakika

# Yer, sonra, Hava

29 Şub 2024 - 09:31 - Dünya

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