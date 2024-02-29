8. Yargı Paketi Meclis'te! Neler değişecek?

TBMM Genel Kurulu'nda, kamuoyunda "8. Yargı Paketi" olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk iki maddesi kabul edildi.

Teklifin ilk iki maddesinin kabul edilmesinden sonra TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, birleşime ara verdi. Aranın ardından komisyonun yerinde olmaması üzerine Bozdağ, birleşimi saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

AK Parti'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı ve Türk Ceza Kanunu'na (TCK) yeni düzenlemeler getiren 43 maddelik 8. Yargı Paketi, 27 Şubat'taki TBMM Genel Kurulu'nda toplantı yeter sayısı bulunamadığı için görüşülememişti.

Teklifin kabul edilen maddelerine göre, İcra ve İflas Kanunu'nda kanun yoluna başvuru süreleri hafta olarak belirlendiği için Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda düzenleme yapılacak. Süre, hafta olarak belirlenmişse başladığı güne son hafta içindeki karşılık gelen günde bitecek.

Emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılacağı düzenlemenin de yer aldığı 8. Yargı Paketi, seçime kadar Genel Kurul’un görüşeceği son kanun teklifi olacak. Görüşmelerin bugün de tamamlanamaması halinde Genel Kurul, 1, 2 ve 3 Mart'ta da çalışacak.

NELER DEĞİŞİYOR?

Değişikliklerin kabul edilmesi halinde denetimli serbestlik kriterlerinde değişikliğe gidilecek, yatarı bulunmayan mahkumiyetlerde de artık hapis cezası olacak. Hapis cezası 1 ay bile olsa yüzde 40 oranında infaz, cezaevinde geçecek. Adli para cezaları artırılacak. Manevi tazminat talepleri Anayasa Mahkemesi yerine tazminat komisyonuna yapılacak. Emekli bayram ikramiyesinin 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltilmesine ilişkin düzenleme de yargı paketine eklendi.

Kaynak: Karar