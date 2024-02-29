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Manken Simurg Sarsılmaz aldığı tehditler nedeniyle muhtar adaylığından çekildi

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Diyarbakır Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahalle muhtarlığına aday olan model Simurg Sarsılmaz, sosyal medya üzerinden gelen ölüm tehditleri nedeniyle adaylıktan çekildiğini duyurdu. Psikolojisinin çok kötü olduğunu ve ilaçlarla ayakta durabildiğini belirten Sarsılmaz, Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek kendisine yönelik tehditlere ilişkin suç duyurusunda bulunacağını ifade etti.

Manken Simurg Sarsılmaz aldığı tehditler nedeniyle muhtar adaylığından çekildi mask
Manken Simurg Sarsılmaz aldığı tehditler nedeniyle muhtar adaylığından çekildi
Manken Simurg Sarsılmaz aldığı tehditler nedeniyle muhtar adaylığından çekildi
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31 Mart yerel seçimleri öncesi Diyarbakır Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahalle muhtarlığına aday olduğunu açıklayarak kamuoyunda geniş yankı uyandıran kadın model Simurg Sarsılmaz, sosyal medya üzerinden gelen tehditler nedeniyle adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Manken Simurg Sarsılmaz aldığı tehditler nedeniyle muhtar adaylığından çekildi

MUHTAR ADAYI OLDUĞUNU DUYURMUŞTU

Diyarbakır Tekstilkent'de faaliyet gösteren yerel firmaların reklam yüzü olan model Simurg Sarsılmaz önceki gün yaptığı açıklamayla Diyarbakır Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahalle muhtarlığına aday olduğunu duyurmuştu.Manken Simurg Sarsılmaz aldığı tehditler nedeniyle muhtar adaylığından çekildi

TEHDİTLER ART ARDA GELDİ

Attığı adımla kamuoyunda geniş yankı uyandıran genç model, konunun gündeme gelmesiyle yoğun bir tehdit saldırısına maruz kaldığını ifade etti.

Özellikle sosyal medya üzerinden ölüm tehditlerini aldığını ifade eden Simurg Sarsılmaz bu nedenle adaylıktan çekildiğini belirtti.

Dün afiş çalışmalarını tamamladığını ve bugün sahada aktif olarak çalışmaya başlamayı planladığını belirten Sarsılmaz tehditler nedeniyle bu kararından vazgeçtiğini söyledi.Manken Simurg Sarsılmaz aldığı tehditler nedeniyle muhtar adaylığından çekildi

"BAŞSAVCILIĞA GİDİP SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM"

Sarsılmaz, "Çıkan haberler nedeniyle yüzlerce sahte hesaptan ölüm tehditleri aldım. Şu an psikolojim çok kötü, ilaçlarla ayakta durabiliyorum. Yarın Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek bu tehditlere ilişkin suç duyurusunda bulunacağım" dedi.Manken Simurg Sarsılmaz aldığı tehditler nedeniyle muhtar adaylığından çekildi

Kaynak: Sondakika

# Mart, ifade, Gelen, Sosyal, Kadın

29 Şub 2024 - 09:00 - Magazin

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