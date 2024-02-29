- Gündem

Akkuyu'nun ardından ikinci santralin yeri de belli oldu

ABONE OL Google News Sayfamız

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Mersin'de inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ardından Türkiye'de ikinci bir nükleer santral yapacaklarını duyurdu. Lihaçev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sinop'ta inşa edileceğini söylediği yeni nükleer santrale ilişkin ''Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni santral inşasının bize emanet edilmesi için siyasi karar alındığını açıkça dile getirdi.'' dedi.

Akkuyu'nun ardından ikinci santralin yeri de belli oldu mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Rusya  Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Lihaçev,  Türkiye'ye Mersin'deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) ardından bir nükleer santral daha yapacaklarını ifade etti.

Rusya'da parlamentonun alt kanadı Devlet Duması'na hitap eden Lihaçev, "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni santral inşasının bize emanet edilmesi için siyasi karar alındığını açıkça dile getirdi." ifadelerini kullanırken, yeni nükleer santral konusunda Türk tarafıyla çok aktif müzakereler gerçekleştiğinin altını çizdi. Lihaçev, yeni nükleer santralin büyük olasılıkla Sinop'ta inşa edileceğini söyledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SİNOP DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz aylardaki Yunanistan ziyareti dönüşü uçakta yaptığı açıklamada "Mesela bizim Sinop'ta inşa edilecek nükleer santralimizin enerjisinden Yunanistan'a da imkan tanıyabiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

AKKUYU NÜKLEER SANTRALİ

Akkuyu Nükleer Güç Santrali, Türkiye'nin yapımı devam eden ilk nükleer enerji santralidir. İdari olarak Mersin ilinin Gülnar ilçesine bağlı, en yakın yerleşim merkezi Büyükeceli beldesi olan sahada inşa edilmektedir. 27 Nisan 2023'te yakıt çubukları getirilmiş ve yapı nükleer tesis olarak anılmaya başlanmıştır.

Kaynak: Sondakika

# devam, 2023, ifade, türkiye, Devlet, Karar

29 Şub 2024 - 08:35 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Kars'ta deprem! mask
Kars'ta deprem!
'Alanya’da emlak ve inşaat sektörü yerlerde sürünüyor' mask
'Alanya’da emlak ve inşaat sektörü yerlerde sürünüyor'
Feci olay! Eşini ve 2 akrabasını öldürüp mağarada saklandı mask
Feci olay! Eşini ve 2 akrabasını öldürüp mağarada saklandı
Uzman çavuş dehşeti! Sevgilisiyle kavga etti, 5 araç kundakladı mask
Uzman çavuş dehşeti! Sevgilisiyle kavga etti, 5 araç kundakladı
Korkunç olay! 11 yaşındaki çocuk 3. kattan düştü mask
Korkunç olay! 11 yaşındaki çocuk 3. kattan düştü
Alanya’da devrilen motosiklette sürücü ağır yaralandı mask
Alanya’da devrilen motosiklette sürücü ağır yaralandı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber