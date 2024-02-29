Borsayı sallayan satış: Ünlü teknoloji şirketini satın aldı! Yatırımcıları zengin etmişti...

Geçtiğimiz haftalarda talep toplayarak 13 Şubat’ta Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayan Pasifik Donanım Yazılım ve Bilgi Teknolojileri (PATEK), Titra Teknoloji AŞ. hisselerinin yüzde 51'ini satın aldığını açıkladı.

Şirketten satın alma işlemine ilişkin yapılan açıklamada Titra Teknoloji AŞ.'nin yüzde 51 oranındaki hissesi için 478 milyon 197 bin TL bedel ödendiği belirtilirken, ürün ağını geliştirmek ve yeni pazarlara açılmak için yatırımların devam edeceğinin altı çizildi.

HALKA ARZ FİYATINI 3'E KATLADI

Sermaye Piyasa Kurulu (SPK) tarafından Borsa İstanbul’da halka arz onayı alan Pasifik Donanım Yazılım ve Bilgi Teknolojileri AŞ (PATEK) 6 ve 7 Şubat'ta talep toplamıştı.

Halka arz fiyatı 35 lira olarak belirlenen şirketin halka arzına 2 milyon 390 bin 177 yatırımcı katılmıştı. 13 Şubat’ta Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayan şirket 12 gündür tavan serine devam ederek yatırımcısına yüzde 212 kazandırdı. Borsa İstanbul’da PATEK kodu ile işlem gören şirketin hisseleri bugün itibariyle 109,50 TL’den işlem görüyor.

Kaynak: Kamu Son Haber