Cumhurbaşkanı açıkladı: Emekliye çifte bayram! Hesaplara yatıyor...

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine yönelik maaşlara yüzde 49,25 zam yapıldı. Yapılan zam ile birlikte en düşük emekli maaşı 10 bin TL'ye yükseldi. Bununla birlikte, 2024 yılında emeklilere 6 bin TL'lik bayram ikramiyesi verileceği açıklandı.

Yapılan maaş zammı ve bayram ikramiyesiyle umduğunu bulamayan emekliye güzel haber geldi. Emeklilerin ekonomik durumunu iyileştirecek önemli bir adım için düğmeye basıldı.

EMEKLİ MAAŞLARI YENİDEN ARTIYOR

Emekli maaşlarındaki artışlar, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 37,57'lik zammın yanı sıra yüzde 11,68'lik ek bir zam gerçekleşti. Bu sayede Temmuz ayında emekli maaşları yüzde 49,25 oranında artacak. Temmuz ayında emekli maaşları yeniden artacak ve bu artışlar yılda 2 kez, Ocak ve Temmuz aylarında olacak.

EMEKLİYE REFAH PAYI UYGULAMASI

Enflasyonun düşmesi ve bütçe disiplininin güçlenmesiyle birlikte emeklilere yönelik olarak refah payı verilmeye devam edecek. Bu kapsamda Ocak 2023'te yaklaşık yüzde 15, Temmuz 2023'te yüzde 5,23 ve Ocak 2024'te ise yüzde 11,68 oranında emeklilik payı emeklilere verildi.

ÖDEME TAKVİMİ AÇIKLANDI

Öte yandan emeklilere yönelik ikramiye ödemeleri de belirlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli bayram ikramiyelerinin 3 bin TL’ye çıktığını açıklamıştı. Mart ayında Meclis'e gelip yasalaşması beklenen ikramiye artışının ardından hesaplara yatacak. Ramazan Bayramı ikramiyesi 1-9 Nisan tarihleri ​​arasında, Kurban Bayramı ikramiyesi ise 17-25 Temmuz tarihleri ​​arasında ödenecek.

EMEKLİYE ÇİFTE İKRAMİYE

Emekli maaşına yapılan zamdan ve bayram ikramiyelerinden hayal kırıklığı yaşayan emeklilere güzel haber geldi. İstanbul'daki emeklilere yönelik önemli bir destek ödemesi daha planlanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Murat Kurum'un seçim beyannamesinde yer alan taahhüdü kapsamında, ihtiyaç sahibi İstanbul emeklilerine ay 2.500 TL destek ödemesi yapılacak. Bu ödemeler, ihtiyaç karşılama kriterlerine göre belirlenecek ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesinden karşılanacak. Bu adım, İstanbul'daki emeklilerin yaşam standartlarını artırmaya yönelik önemli bir destek olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: Kamu Son Haber